Amalgamas hipotéticas

El exceso de calor provoca fusiones y colaboraciones impensables en tiempos menos revueltos, pero es lo que imponen las circunstancias y no cabe otra que acomodarse a ellas o sucumbir en el intento de desafiarlas. Malí, República Democrática del Congo, Guinea y Nigeria se dan la mano en este extraño contubernio en el que se ha convertido hoy nuestra lista de recomendaciones musicales.

Kader Tarhanine nació en Argelia, aunque sus orígenes se encuentran en lo más profundo del desierto del Sáhara, en concreto en la región de Menaka, en el noreste de Malí, en la frontera con Níger. Procede de una familia nómada tuareg y ha hecho de la música su causa. En la actualidad se encuentra en pleno proceso de composición de los que será su primer álbum, Roots of nomads of the Sahara Desert, en el que defiende que los pueblos nómadas que habitan esta parte del mundo deben trabajar para preservar su propia cultura, porque nadie mejor que ellos la conocen. El sencillo que anticipa este trabajo se titula Tarhanine (Diarabi) y cuenta con la producción y colaboración de Sidiki Diabaté.

Desde la publicación del sencillo Nyataquance en 2017, el cantante de rumba cogoleña, Koffi Olomide no tenía nada nuevo que ofrecer, se puede decir. Ahora, su nuevo tema Ba-esclaves, rompe la racha. No es que haya estado en silencio todo este tiempo. Ha colaborado con artistas de otros países como Davido o Fally Ipupa, pero esta vez regresa con una composición propia.

Los hermanos M’baye, conocidos artísticamente como Degg J Force 3, tienen un nuevo vídeo que pertenece al tema Samedi, extraído del álbum Dynastie, que salió a la venta el año pasado. En esta ocasión cuenta con la colaboración de otro de los grandes de la música guineana, Kandia Kora.

Bils se asocia con el productor y rapero británico Giggs para llevar el afrohouse a lo más alto de las listas musicales. Lagos y Londres unidos para mejor mezclar virutas de afrobeat, con el ritmo de los tambores y algo más para inducirnos a bailar sin parar. El tema se titula Loudah y es el precursor de un EP que el artista nigeriano dice tener intención de lanzar en los próximos meses. Viene acompañado de un vídeo que recoge muy bien el espíritu de esta composición.

Mr. Eazi, uno de los grandes nombres de aquello que Davido tildó de música pon-pon y que ahora se conoce mejor como música banku, está de vuelta. Él también ha tirado del rapero Giggs para su nuevo sencillo, London Town. Se trata de un himno a la capital británica que también es el adelanto de su próximo álbum: Life is Eazi, Vol. 2 - Lagos to London. No pensamos que este tema consiga el éxito que anteriores composiciones del nigeriano han obtenido.

Mejores perspectivas ofrece otro de los pioneros del banku, Wizkid, en su último sencillo. Se trata de Lagos Daddy. Él también ha buscado un amigo para que colabore con él y se ha acordado de Kizz Daniel, un chico de moda que hace poco cambió la primera parte de su nombre de Kiss a Kizz, para parecer más moderno, imaginamos. Viene acompañado de un vídeo repleto de color.

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook