Disfruta del viaje

Hoy optamos por explorar artistas que normalmente no suenan en estas páginas, a excepción del primer dúo que, a pesar de no prodigarse mucho, es viejo conocido. No todo lo que nos llega nos impresiona, pero no somos canon de referencia, así que damos oportunidades a todos los que las piden. Al final queda un coctel muy interesante que recorre gran parte del catálogo de sentimientos humanos.

Los miembros de FONK Bois, Wanlov the Kubolor y M3NSA, llevan tiempo inmersos en proyectos personales. El primero en colaboraciones con otros artistas y el segundo como parte de RedRed. Sin embargo, de vez en cuando deciden juntarse y hacer algo para que sus seguidores no los echen mucho de menos. En esta ocasión se trata de un vídeo para el tema Slow Down perteneciente al álbum Fonk Ode to Ghana, el último publicado por el dúo ghanés allá por 2016. Y para rodarlo han viajado hasta Sudáfrica. El sencillo habla de la necesidad de disfrutar la vida siguiendo el propio ritmo, de no dejarse llevar por la presión que el mundo ejerce sobre nosotros, porque lo importante es disfrutar del viaje.

A finales de mayo llegaba a las tiendas el segundo trabajo de Adekunle Gold, un álbum con 14 pistas que lleva por nombre About 30. Presenta un amplio abanico de influencias entre las que se encuentran Seun Kuti, Flavor o el cantante británico de origen nigeriano Jacob Banks, que también colabora en un remix del tema Ire. El primer sencillo que nos llega es Fame. Dice el artista que lo escribió el año pasado cuando empezaba a saborear el éxito en su carrera, pero se daba cuenta de que eso no suponía la felicidad. El desasosiego que esa situación le causaba se curó al transcribir el sentimiento al papel y luego añadirle la melodía. Para grabar el vídeo, Adekunle se marchó a Reino Unido, así se le pasó del todo el sofocón.

Amatala es un dúo formado por Amadu Mouctar Kaba, alías Amaza, y Mohamed Camara, alías Talala. El proyecto nació en 2013 en el barrio de Touguiwondy, en la zona de Matan, de la capital de Guinea, Conakry. Los dos jóvenes habían empezado sus carreras en solitario hasta que un día conocieron a Salami, un productor y animador cultural. Fue así como se juntaron y unieron sus nombras para formar Amatala. El grupo está creciendo poco a poco y cada día cuenta con más seguidores, sobre todo en los guetos urbanos de su país. El último sencillo que han publicado lleva por título Pansan Ploukou.

Es posible que no tardemos mucho en oír mucho más de Mboso porque este artista tanzano acaba de ser fichado por Wasafi Records, la gran productora de la música conocida como Bongo Flava. No es nuevo en el universo musical, ya que hasta ahora era parte de Yamoto Band. El primer producto salido de esta colaboración es un sencillo que lleva por título Alele. Una balada de amor en la que el artista profesa su amor por una “mujer muy especial”. Tan loco está por ella, que incluso está dispuesto a ir a su casa y hablar con sus padres. Se cometen este tipo de locuras y luego pasa lo que pasa, allá él.

Desde Burkina Faso no llega este tema titulado Ya Paalé que está interpretado por Fush con la colaboración de Dez Altino. Fush nació en Abiyán, pero pronto volvió con su familia a su país de origen. Empezó en la música en 2004 en el grupo Salouka, para luego pasar al dúo Steam y, finalmente, en 2014 comenzar su andadura en solitario.

Concluimos el viaje de hoy en Camerún con algo de makossa, un ritmo urbano característico de este país. Nos hemos encontrado con este vídeo de Vick Eboke que no tiene desperdicio. El tema se titula Chauffé chauffé, casi nada,

