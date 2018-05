No te debo nada de nada

La selección musical de hoy llega cargada de homenajes, empoderamiento, reivindicaciones medioambientales, leyendas y denuncia social. Una prueba de que en África nada sucede sin música. No es la primera vez que este dato queda demostrado en esta sección y, seguramente, tampoco será la última porque África es la que marca el ritmo a seguir.

El rapero de origen guineano, pero residente en París, Black M hace un homenaje a las madres y a la cultura peul, o fulnia, en su nuevo tema, Mama. Para el que cuenta con la colaboración de Sidiki Diabaté, que últimamente también ha cambiado Bamako por la capital francesa. Ambos artistas han viajado hasta Guinea para rodar el vídeo.

Hay temas que nunca se sabe muy bien por qué tienen tanto éxito, este es el caso de Kwangwaru (que se podría traducir por Sabio), que en pocos días consiguió más de 10 millones de visitas en YouTube. Está interpretado por el tanzano Harmonize y en él colabora el rey de la música bongo flava y mentor del joven artista, Diamond Platnumz. El primero está inmerso en una ola de colaboraciones con artistas de todo el continente, posiblemente para reforzar su internacionalización. El segundo, ha hecho correr el rumor de que puede ser que deje el mundo artístico para desesperación de la inmensa mayoría de sus seguidores. Todo apunta a que no deja de ser una rabieta tipo Cristiano Ronaldo en la Final de Champions. Mientras se le pasa, aquí está el vídeo del tema, un trabajo lleno de tópicos, color y mucha fiesta.

Seinabo Sey está de vuelta, por varias razones. Primero porque después de dos años de silencio, acaba de publicar un sencillo que lleva por título I owe you nothing. Un tema que parece suave, pero que encierra un fuerte mensaje de confianza en sí misma y autoafirmación, y en el que saca sus raíces con mucha más fuerza que en su primer trabajo, Pretend (2015). La segunda, porque ha regresado a la tierra de sus antepasados, Gambia, desde Suecia, país donde nació y reside, para componer y grabar el vídeo que la acompaña.

El músico, director de cine y, en el fondo, icono de la cultura urbana ghanesa Wanlov the Kubolor y su hermana, la presentadora de televisión y modelo, Sister Deborah, llevan años inmersos en una campaña personal contra el uso de las bolsas de plástico y, en general, por la protección del medioambiente. Así que los hermanos Owusu-Bonsu han decidido componer juntos un tema titulado Refuse, Reuse, Recycle, en el que, sin dejar de lado el humor, cuentan los nocivos efectos del plástico sobre la naturaleza y ofrecen algunos consejos para mejor nuestra vida.

Batuk también tiene nuevo sencillo, se trata de Deep Ocean Deep. Un tema compuesto por la propia Carla Manteiga, parte del proyecto que lidera Spoek Mathambo. Se trata de la recreación de una leyenda, una fantasía sobre una sirena etérea. El vídeo ha sido diseñado por la mozambiqueña y dirigido por Chirs Kets.

Falz ha hecho una versión del vídeo de This is America de Childish Gambino, que ha titulado This is Nigeria. Este visual comenzó a circular rápidamente por las redes sociales porque también pone de relieve los males sociales del país. Entre otras muchas cosas critica el poder de las iglesias neopentecostales, los cortes de electricidad, la violencia, la corrupción o el hecho de que los músicos eviten comentarios políticos, en parte debido a un temor arraigado a la persecución de la muy poderosa clase política del país.

