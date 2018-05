No negamos la polémica

Muy reivindicativa se presenta la selección musical de hoy. Desde la amistad entre los pueblos a la lucha contra la pobreza, pasando por el amor, la falsa vida que algunos llevan o batallas más políticas, son temas que resuenan estos días. La música muchas veces es así, un reflejo y altavoz de lo que se mueve en las calles. En África, esta vertiente es muy clara, todos los acontecimientos de la vida cotidiana tienen su propia banda sonora. Lo vemos claramente en estos temas que nos llegan desde Camerún, Nigeria y Sudáfrica.

La camerunesa Charlotte Dipanda y la nigeriana Yemi Alade han decidido unir fuerzas en sencillo titulado Sista, incluido en el cuarto álbum de la primera, Un jour dans ma vie, que fue presentado recientemente y que celebra sus 10 años sobre los escenarios. El vídeo está firmado por Paul Gambit y en él las dos artistas cantan el afecto que siente la una por la otra. Todo ello en medio de una puesta en escena muy estética. Ellas dicen que se trata de un himno a la amistad, pero también a la comprensión entre los pueblos y por eso combinan el francés, el inglés y el duala en este tema.

En su nuevo tema On se connait pas, Mr Leo retrata la constante lucha contra la pobreza, no solo financiera, sino también de salud e, incluso, de carácter, por nombrar algunos aspectos de la misma, según afirma él mismo. Con esta canción ha dado inicio a un movimiento que con la etiqueta #StandupAgainstPoverty intenta sumar la participación del mayor número posible de personas para poner fin a la pobreza en África. “Solo hace falta creer que es posible”, dice. Por eso invita a todos a trabajar duro para conseguir este fin. Sin embargo, el vídeo que acompaña a este tema ha creado controversia ya que muchos dicen que las imágenes no tienen demasiado que ver con el mensaje de la canción y son equívocas. Bueno, aquí está para que cada uno pueda formarse su propia opinión.

Puede gustar o no, pero es innegable que cada uno de los temas que lanza Davido supone un éxito seguro. Es lo que ha sucedido con su último sencillo titulado Assurance y que está dedicado a su novia, Chioma. Salió al mercado el día del cumpleaños de esta. En torno a esta composición se ha generado una polémica porque un joven artista de nombre Zona Gee clama ser el autor de la misma y afirma que Davido no le ha pagado por ello. Como prueba muestra los mensajes de WhatsApp que intercambiaron ambos. Mientras el asunto se resuelve, aquí está el vídeo.

El rapero nigeriano Falz se ha unido a la cantante Simi en un tema que se titula Foreign, sacado de su álbum Chemistry. En él hablan de la rutina de las personas que viven vidas falsas. Una crítica a todas aquellas personas que pretenden ser lo que no son, que presumen de lo que no tienen, algo muy común en Nigeria. Todo esto viene acompañado de un vídeo lleno de color e ironía que reproduce muy bien este estilo de vida.

Ksazobalit es lo último de Cassper Nyovest. Un tema que tiene de fondo la propuesta que se debate en Sudáfrica de devolver las tierras robadas a los agricultores negros. Algo que ha originado muchos memes y tweets sobre qué va a suceder si esto se hace realidad entre los granjeros blancos. Inspirado en estos, Nyovest aparece en el vídeo vestido de granjero afrikáner e ironiza sobre toda esta polémica.

Puedes seguir ÁFRICA NO ES UN PAÍS en Twitter y Facebook.