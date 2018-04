Todo el mundo baila

Viajamos a alta velocidad para buscar las novedades que musicales que cada día surgen en África y que son capaces de despertarnos del aletargamiento que nos invade. Ritmos, colores, desafíos, innovaciones, amores y provocaciones se funden y provocan un tsunami de emociones que se inmortaliza en cada uno de los acordes desgajados a través de los altavoces.

Nakhane nos adelanta su nuevo álbum, You will not die, que saldrá próximamente a la venta, con la publicación del vídeo de Interloper. Un visual lleno de reminiscencia de los años 90 en el que el artista luce un traje brillante y aparece rodeado por un coro que termina sucumbiendo a sus encantos. Como siempre, se trata de un trabajo minimalista y abierto a muchas interpretaciones. El sudafricano nos provoca una vez más, en esta ocasión con un tema que habla de los celos irracionales y el sexo anónimo, para lo que no duda en jugar con un coro de góspel.

Al nigeriano Odunsi le gusta experimentar con nuevos sonidos lo que le sitúa al margen de los circuitos más comerciales y descoloca a sus seguidores ya que cada nuevo sencillo llega repleto de sensaciones diferentes. En su último trabajo, titulado Alte Cruise, echa mano de sus colegas Zamir y Santi. Parece que juntos esta vez sí han roto el círculo minoritario en el que se movían. Cuentan con el apoyo de Yinoluu, una productora que oscila entre Toronto, Lagos y Kumasi.

En su nuevo trabajo, publicado a finales de enero y titulado This train, la sierraleonesa / guineana Sia Tolno hace un recorrido por todos los estilos musicales que le gustan: reggae, electrónica, dance, funk, soul, jazz, afrobeat… Una vez más nos demuestra que no importa lo que esta artista intente, siempre sobresale por su energía, fuerza y contenido de sus mensajes. Desde su primer álbum no ha cesado de experimentar con nuevos ritmos y sonidos y no parece que en este quinto trabajo haya cesado su búsqueda. Ella percibe este LP como un pequeño descanso en su carrera, una recreación en lo hecho hasta ahora; un pequeño capricho que le permite navegar por la música que más le gusta. Hoy tenemos la suerte de contar con el vídeo del tema que da título a este disco.

Todo indicaba que Hiro le Coq iba a comenzar su propia carrera musical al margen de sus colegas. El componente de Bana C4, cuarteto formado en París por artistas llegados de distintos países africanos, lanzaba a principios de diciembre de 2017 su primer álbum: De la haine à l’amour. La discográfica Bomaye Musik, de la que es copropietario Youssoupha, ha apostado fuertemente por el congolés. No cabe duda de que este apoyo tiene sus frutos y la acogida del público ha sido espectacular. Hoy tenemos el vídeo del sencillo Oh yes para que sirva de muestra de lo que Hiro está dispuesto a ofrecernos.

Desde Nigeria nos llega la colaboración entre el DJ y director de la discográfica The Cap Music, Dj Spinall, y el fundador de Star Boy Entertainment, Wizkid. Dos nigerianos que por separado mueven pasiones, odios y, sobre todo, muchos seguidores. Así que juntos hacen historia. El tema que comparten se titula Nowo.

En julio de 2017, Fally Ipupa presentó su cuarto álbum, Tokoos. De él nos llega ahora el vídeo del sencillo Tout le monde danse. Estamos acostumbrados a que este artista natural de Kinshasa nos haga bailar, y en esta ocasión no será menos con este tema que nos recuerda que ya está aquí la primavera, al menos por estos lares. En él está clara la influencia de sonidos típicos congoleses, como la rumba, que se mezclan con algunos ritmos más urbanos. Una receta que funciona muy bien.

