Hace algunas semanas nos sorprendía la fuerza y frescura de la música que en estos momentos se hace en Nigeria y hoy nos volvemos a encontrar, sin haberlo planeado, ante una nueva selección llegada del mismo país. Nos rendimos ante la industria musical nigeriana que no solo conquista hasta el último rincón del continente, sino que también cruza mares y llega a los lugares más recónditos del resto del mundo.

Llevamos meses esperando el primer álbum de Tekno que no termina de llegar. Mientras el artista no pierde el tiempo y no deja de cosechar éxitos. Este nigeriano al que se le acusa de ser uno de los pioneros, con su tema Pana, de ese estilo al que Davido etiquetó como pon pon en una noche de copas a finales del pasado verano europeo no descansa. Sea como sea, el artista se deja impregnar, una vez más, de los ritmos ghaneses para su nuevo sencillo. En esta ocasión se trata de azonto, aquel baile que nos volvió locos allá por el 2012, aunque, evidentemente, evolucionado. El tema en cuestión se titula Anyhow y cuenta con la colaboración del ghanés OG y de los nigerianos Flimzy y Selebobo.

Hace meses que se rumoreaba que Efe y Olamide preparaban una colaboración. Hubo muchas especulaciones sobre al respecto hasta que finalmente, en diciembre, pudimos escuchar el audio de tan esperado tema. Fue presentado bajo el título de Warri. Ahora tenemos la oportunidad de ir un poco más allá porque nos ha llegado también el vídeo del sencillo. Hay que decir que nos ha gustado bastante; nos ha impresionado ver cómo se mueven los bailarines que participan en el mismo. Menos mal que ya estamos curados de estos males desde que hace algunas semanas descubrimos el nuevo ritmo que invade las ciudades nigerianas, el llamado sheku sheku. Este visual es una muestra más de lo fuerte que pega este baile por el momento.

El pasado mes de diciembre nos enteramos de que la reina de Marvin Records, Tiwa Savage, estaba deprimida y al borde de la desesperación porque a su regreso a Nigeria, tras actuar en varias ciudades europeas, su equipaje se perdió en el aeropuerto de Lagos. Por más que hemos investigado, hoy por hoy no sabemos si la diva nigeriana lo ha recuperado. Sin embargo, parece que el apoyo moral que ha recibido de su colega Wizkid ha servido de mucho y gracias a él intuimos que debe estar de mejor humor porque acaba de presentar el vídeo de su tema Get it now. Un sencillo extraído de su álbum Sugarcane, que vio la luz el pasado mes de septiembre.

Hace tiempo que nos preguntábamos qué fue de Paul Okoye. Varias veces hemos escuchado en estas páginas los temas lanzados por su gemelo, Peter, ahora conocido como Mr. P desde que PSquare se disolvió. Pero poco sabíamos del otro gemelo. Ahora lo descubrimos bajo el nombre de Rudeboy. Aquí tenemos una muestra de lo que hace en la actualidad gracias al sencillo titulado Somebody Baby. Hay que señalar que no es muy distinto de lo que hacía antes, cuando era la mitad de un dúo, ni muy diferente de lo que hace su hermano en la actualidad. A los dos les va a resultar muy difícil desprenderse del estilo que durante años les llevó a ser uno de los grupos de más éxitos del continente, y fuera de él.

El fundador y director de la discográfica Afro Urban Records, Adekunle Gold, ha publicado un sencillo muy personal en el que cuenta su propia historia. Lleva por título, Ire, que se podría traducir por Bondad, y cuenta con la colaboración de Simi.

