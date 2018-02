Desde Lagos con amor

No sabemos si será así, pero lo cierto es que al hacer recuento de las propuestas musicales seleccionadas para hoy nos damos cuenta de que todas proceden de Nigeria. Es verdad que la música proveniente de este país cada día llega más lejos, saltando fronteras y perjuicios, para asentarse en los rincones más recónditos del planeta. Pero lo más importante es que nos gusta, así que no necesitamos muchas excusas para escucharla. Sea lo que sea, aquí están estos temas que esperamos os fascinen también.

La segunda mitad de 2016 y la primera de 2017 fue, sin duda, un tiempo excepcional para Burna Boy: canción tras canción copó los primeros puestos de las listas de éxito de Nigeria. Pero no se quedó ahí, su música fue también escuchada y aplaudida en muchas otras partes, entre ellas Europa. Esto le llevó a firmar con Atlantic Records, con la que ha publicado tres sencillos. Estos no tuvieron tanta fuerza como los temas anteriores, lo que quizás provocó que Burna Boy guardase silencio por algún tiempo. Ahora sabemos que se había tomado un respiro para seguir su camino con más fuerza. Lo vemos claramente en su nuevo tema, el cuarto con la nueva discográfica; lleva por nombre Heaven’s gate, y en él cuenta con la participación de la cantante británica Lily Allen. Una colaboración que parece funcionar muy bien y que desprende mucha energía. El tema viene acompañado de un vídeo muy conseguido, que termina con el tráiler de la colaboración del cantante y compositor con J Hus en Sekkle Down.

En 2015, la cantante, compositora y artista visual Di’ja firmó con la productora Mavin Records y fue presentada como la gran revelación del año. En aquel momento, se crearon muchas expectativas que nunca se concretaron debido a que la artista parecía no terminar de despegar. De hecho, los dos sencillos que publicó el año pasado recibieron una muy discreta acogida. Sin embargo, todo eso parece haber quedado atrás con la presentación, a finales de diciembre, de su primer EP. Un trabajo muy personal que contiene siete pistas y que lleva por título Aphrodija. Acaba de llegarnos el vídeo de uno de sus temas, The way you are (Gbadun you), en el que la cantante aparece acompañada de su compañera de discográfica, Tiwa Savage. Mucha fuerza y ritmo para un sencillo que posiblemente marcará el lanzamiento de Di’ja de forma definitiva.

Otras dos mujeres se unen en el siguiente tema. La primera de ellas es Waje que acaba de concluir su trabajo de coach en la versión nigeriana de La Voz, ocasión que ha aprovechado para lanzar este sencillo que lleva por título I’m available. En él cuenta con la colaboración de otra de las grandes divas de la música nigeriana actual, Yemi Alade. No cabe duda que la conjunción de estas dos estrellas hará que este tema llegue muy lejos.

El presidente de Emire Mate Entertainment (EME), Banky W, se casó hace poco y ha querido celebrarlo con un tema dedicado a su esposa. Este lleva por título Love u baby y está extraído de su primer álbum, Songs about you, que salió al mercado el año pasado. Mucho amor y mucha melaza se juntan en él.

A principios de enero, Maleek Berry presentaba un nuevo EP bajo el nombre de First daze of winter. Un título que sugiere una saga ya que su anterior trabajo, de 2016, fue First daze of summer. Los títulos reflejan bien la música que contienen: el primero más brillante y colorido, el segundo más melancólico, más cercano y, sobre todo, emocional. En el actual incluye cuatro temas inéditos y otros dos ya conocidos por sus seguidores. Ha elegido como primer sencillo de este trabajo uno que quizás no sea de los mejores, como pueden ser Sisi Maria u Own it, sino uno de los más conocidos y comerciales, Pon my mind.

