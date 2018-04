2

Chef con estrella Michelin: "Hay que tener dos aceites de oliva en casa: de arbequina para comer en crudo y de picual para cocinar"

Lista de la compra: rodaballo, calamar fresco, jamón ibérico de bellota, gildas, aceitunas, patatas fritas artesanas, vino blanco albariño, tomate, pimiento, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen de arbequina, vinagre de manzana, pan artesano de masa madre y larga fermentación, aguacate y tomate rosa.

Aurelio Morales prefiere no cocinar en sus días libres. Ya lo hace tras los fogones de Cebo, su restaurante en Madrid (en el hotel Urban), con tanto esmero que en noviembre ganó su primera estrella Michelin. Por eso, cuando acaba la jornada, el chef quiere algo sencillo, "para comer delante del sofá viendo la tele"… como todos.

Su mantra: la casa en cuya cocina no hay jamón, anchoas y queso no es una casa. Por razones de presupuesto (no puede gastar más de 40 euros), ha dejado fuera los dos últimos productos. Lo compensa con patatas fritas de bolsa, a las que solo exige una cosa: que estén hechas con aceite de oliva. "Y una copa de vino blanco, que entra solo. También me gusta el champán, aunque no suelo comprarlo", dice.

¿Pero hay vida más allá del aperitivo? "El rodaballo es mi pescado favorito, porque resulta cómodo de cocinar al no tener escamas. Y queda riquísimo al horno, sin más condimento que un chorreón de albariño y unos ajitos fritos. A la gallega. Su textura gelatinosa es increíble". Los calamares, a la plancha o a la andaluza, antes del rodaballo. "Y ya tienes un menú marinero".

Morales siempre para en la frutería para abastecerse de los vegetales del gazpacho, que bebe durante todo el año. "Es absurdo gastarse un dineral en un zumo detox cuando aquí tenemos el mejor del mundo. A mí me sienta fenomenal y para que sea más ligero prescindo del pan y opto por el vinagre de manzana". El cocinero evita todo lo que tenga azúcar, y solo come pan los domingos: "Eso sí, uno decente, de corteza dura", manías de alguien que ha estudiado Nutrición y practica todos los deportes imaginables (bici, boxeo, fútbol, pesas…).

Y una última lección: "El aceite de arbequina es para comer en crudo, en ensalada o sobre el pescado ya acabado. Para cocinar, un picual, que es más ácido y oleico y aguanta mejor la temperatura".