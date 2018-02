Así hacemos la compra del supermercado por Internet en España

El uso de Internet para realizar compras se ha popularizado en España y en 2016 se gastaron más de 24.000 millones de euros, según datos de la CNMC. Un fenómeno que también llega al sector de la alimentación. “Me resulta muy útil hacer la compra mensual por Internet. Lo hago en poco tiempo y me llega en la franja horaria que más me conviene”, explica Pilar Romo, de 35 años, que compra a través de la web Tudespensa desde hace cuatro años. Las principales ventajas que destacan los consumidores entrevistados para este reportaje son un menor tiempo de compra, controlar el gasto, aprovechar más ofertas y no tener que cargar con bolsas pesadas.

Estos estímulos al consumidor abren una ventana de oportunidad para el sector, lo que ha suscitado que las grandes cadenas hayan aumentado su apuesta por el comercio online en los productos de alimentación para atraer a más clientes. “Cuando no sabían cuánta gente iba a usar este canal, las cadenas aprovechaban su estructura física para preparar los pedidos digitales. Ahora ya se han decidido por crear un modelo exclusivo online y será más rentable”, afirma Javier Vello, socio experto en consumo de la consultora PwC. Además, al calor del boom del mundo digital, surgieron supermercados 100% online, como Ulabox o Tudespensa, así como otras plataformas que comparan los precios de productos de las cadenas tradicionales para ahorrar en la compra, como Soysuper o Carritus, entre otras.

La oferta en las grandes cadenas, Amazon y otras plataformas

Los productos de supermercado que más se demandan a través de Internet son leche, higiene del hogar y bebidas, según un estudio publicado en 2017 por la asociación española de distribuidores, autoservicios y supermercados (Asedas) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Este análisis también refleja que los artículos que menos se compran son los productos frescos: solo se incluyen en dos de cada diez pedidos. Sin embargo, esta es una de las apuestas de las cadenas tradicionales. “Las categorías más demandadas son las más voluminosas [bebidas, aceite y productos de limpieza, entre otras], pero los productos frescos cada vez son más importantes en la venta digital, sobre todo en frutas, verduras y carnes”, aseguran desde El Corte Inglés, compañía que cuenta con la página web de su supermercado de Hipercor y Club del Gourmet.

Otras grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, también han apostado por la compra online de productos frescos. “La categoría de productos frescos está aumentando mucho su participación en la cesta, así como los artículos para bebé”, explican fuentes de la cadena francesa. Asimismo destacan que para el cliente es beneficiosa hacer la compra del supermercado a través de la web, ya que se envía directamente al domicilio del usuario sin tener que pasar por el expositor en tienda. Esto ayuda a que lleguen los productos frescos en mejores condiciones, según la compañía.

El caso de Amazon es diferente y, según algunos expertos consultados, es el que ha puesto las pilas al comercio tradicional. La empresa no desglosa las cifras de venta por rama de actividad, por lo que es imposible saber la importancia y volumen de venta que tiene en este sector. En cualquier caso, está claro que ha ganado peso en su estrategia desde la apertura en 2015 de su tienda de alimentación en España. “Los productos frescos se venden solo a través del servicio Prime Now, disponible para clientes Prime en Madrid, Barcelona, Valencia y ciudades limítrofes”, explican desde la compañía. Adrián Galindo, de 25 años, es usuario de este servicio por la comodidad y ahorro de tiempo que le ofrece. “Era Prime para la compra de otros productos y probé con alimentación. La experiencia fue buena y lo he utilizado para hacer la compra quincenal con productos habituales de la cesta de la compra, excepto los frescos y la fruta”, afirma.

Para la apuesta de Amazon por el sector alimentación ha sido importante el acuerdo de colaboración que alcanzó con supermercados Dia, lo que también impulsó las ventas digitales del propio grupo de distribución de alimentación. El objetivo de Dia para 2020 es alcanzar los 120 millones de euros en ventas online (el doble de lo actual), en torno al 2% de sus ventas totales. La compañía, que ha presentado sus resultados este jueves, no desglosa cuánto le supone las ventas a través de Amazon del total de sus ventas por Internet.

Mercadona, cadena líder en España que acapara un 24,1% del mercado de la alimentación, está inmersa en un plan de renovación de su modelo y tienda de venta online. Ana Belén Macías, de 42 años, es una de sus usuarias. Aunque su caso es particular y solo realiza este tipo de compra digital en alimentación una vez al año: “Pese a que la web todavía es un infierno, es el supermercado más cercano donde vamos de vacaciones [Isla Cristina, en Huelva]. Es muy cómodo que te llegue el pedido al poco tiempo de entrar en el apartamento y así tener todo lo necesario, sobre todo al ir con niños”.

Pero, de toda la oferta digital de los supermercados digitales que hay en España, ¿con cuál podemos ahorrar más dinero en la cesta de la compra? La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en su examen a la comercialización del sector de alimentación, elaboró en 2017 una lista con los supermercados que tienen un precio más bajo en sus ventas digitales. En su estudio destaca Alcampo, que se sitúa como el más económico entre los analizados. Le siguen Carrefour y Mercadona, donde la cesta de la compra cuesta un 6% más que en Alcampo. Entre los 10 primeros no aparecen los supermercados 100% digitales como Ulabox y Tudespensa. La razón, según estas web, es que no se tienen en cuenta las variaciones geográficas. Es decir, en Madrid (donde vende Tudespensa) o Barcelona (donde vende Ulabox) los precios medios son más elevados que en ciudades pequeñas. “Suelen tener un precio similar al de otros supermercados. De todas formas, no hago la compra en Tudespensa por el ahorro directo en productos, sino por otras ventajas en el servicio”, asegura Pilar Romo, usuaria habitual de esta web.

Sector alimentación: crecimiento a menor ritmo

La compra de alimentación, bebidas o panadería sigue creciendo, aunque lo hace a menor ritmo que el año anterior. Según los datos de comercio electrónico de la CNMC, el aumento se sitúa en torno al 20% en el primer semestre del 2017, muy por debajo del 55% de subida que experimentó este comercio digital el año anterior. Esta diferencia se explica, en parte, por el grado de madurez que ya tiene el sector alimentación y bebidas en el canal online.

Si lo comparamos con otros países, la compra de alimentación y bebidas por Internet cuenta con una cuota de mercado muy baja en el comercio electrónico: el 0,9% de las ventas totales de 2016 (620,6 millones de euros), según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. “Tiene un nivel bajo por un tema de desconfianza. A los que realizan esta compra les gusta ir al mercado, ver el producto, oler, tocar… Posiblemente con productos de marcas conocidas envasada habrá menos problema”, explica Carlos Ballesteros, profesor de marketing y comportamiento del consumidor de ICADE. Vello, de la consultora EY, también añade que otro de los factores que influye es el gran número de tiendas de cercanía de alimentación que hay en España.

Pese al frenazo del crecimiento del último año, se respira optimismo en el sector y se apunta como un posible punto de inflexión el cambio de mentalidad de las cadenas tradicionales. “Si no ha crecido más la venta online de estos productos es porque los grandes no se han lanzado a por ello, aunque se acelerará este proceso por la presión de Amazon”, asegura Jaume Gomà, cofundador y consejero delegado de Ulabox. Además, cada vez son más los usuarios que se adentran en el mundo digital para hacer su compra del supermercado, como afirma David Gil, responsable de marketing y servicios al cliente de Tudespensa: “Antes había que convencer a los compradores, pero ahora son ellos los que demandan este servicio. Los comercios nativos digitales tenemos la ventaja de que hemos nacido para dar este servicio. Por ejemplo, nuestro almacén está cerca de Mercamadrid para garantizar que nuestros productos sean lo más frescos posibles”.

Carritus y Soysuper: compara y ahorra en tu cesta de la compra Para ayudar a los usuarios que quieren hacer la compra del súper a través de la red existen páginas web que comparan los precios entre supermercados. Dos de las más populares son Carritus y Soysuper. Carritus. Esta web nació en 2010 y se trata de un comparador de supermercados. Al hacer la lista de la compra, el sistema muestra el valor de la cesta en diferentes cadenas, el número de productos equivalentes encontrados y los que se han tenido que modificar por uno similar. También se especifican los precios de envío de cada supermercado. Al verificar el carrito, la web te lleva al sitio de la cadena escogida. Las supermercados que están disponibles actualmente son: Caprabo, Eroski, Condis, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Hipercor, Dia y Alcampo. Soysuper. Se trata de un comparador similar a Carritus. Fundada en 2013, esta plataforma también permite hacer la lista de la compra y comparar su precio entre diferentes cadenas. Es un agregador de supermercados que muestra las promociones actuales en cada uno de los que están asociados (Dia, Carrefour, Alcampo, Mercadona, Eroski, Condis, El Corte Inglés, Hipercor y Caprabo), para decidir en cuál es más rentable realizar la compra. Desde Soysuper tampoco gestionan la compra posterior, sino que su web redirige al cliente a la del supermercado en cuestión para completar la compra.

