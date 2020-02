El retraso de los Presupuestos dificulta cumplir con el ajuste que pide Bruselas

Los Presupuestos de Montoro están en vigor desde 2018. El Gobierno podría forzar la máquina impulsando subidas de impuestos por decreto en lugar de en Presupuestos. Pero eso no valdría para la tasa Google y Tobin, que necesitan normas propias por ser figuras de nueva creación. Y aunque su redacción ya esté lista, los tiempos de la liturgia legislativa retrasarán unos meses su aplicación. Estos dos impuestos, que según el Gobierno recaudarían 2.000 millones, solo aportarán ingresos desde el momento que entren en vigor, al igual que el alza del diésel. Se trata de impuestos indirectos que no pueden ser retroactivos porque se cobra operación por operación y no pueden remontarse atrás, explican expertos fiscalistas.

En Sociedades, sí que puede afectar a toda la renta del ejercicio aunque se apruebe a mediados de año. Hacerlo retroactivo en el IRPF parece difícil por la litigiosidad que despertaría. Y Patrimonio está cedido a las comunidades, que pueden aplicar y aplican generosas bonificaciones.

Toda esta menor recaudación puede paliarse por el lado del gasto: si los Presupuestos se aprueban más tarde, también hay nuevos desembolsos que se aplazan. Pero el encaje de bolillos sigue complicado. Por eso Hacienda busca alivio en las revisiones del gasto que hace la Autoridad Fiscal. Incorporará sus recomendaciones de ahorro sobre gasto farmacéutico no hospitalario, incentivos a la contratación y subvenciones. Además, intentará meter en los Presupuestos el estudio que está elaborando la Autoridad Fiscal sobre los beneficios fiscales. Sin embargo, esta tiene como plazo septiembre e incluirá un menú de opciones cuyos ahorros no son tan populares y, por tanto, de difícil aplicación. Por ejemplo, brindaría mucho dinero suprimir los IVA reducidos o la reducción por tributación conjunta en el IRPF.