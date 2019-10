El paro apenas baja en el tercer trimestre en 16.200 desempleados, el peor dato desde 2012

La desaceleración queda constatada. El tercer trimestre del año ha mostrado un saldo positivo en el mercado laboral: ha bajado el paro y ha subido el empleo. Pero mucho menos que, por ejemplo, el año anterior. Entre julio y septiembre el número de desempleados apenas bajó en 16.200 personas, quedó en 3,2 millones, según la encuesta de población activa, divulgada este jueves por el INE. Es la peor cifra desde 2012, cuando en plena recesión creó el paro. Con estas cifras, la tasa de paro queda en el 13,9%.

El empleo, por su parte, también se frenó. Aumentó el número de ocupados en 69.400 personas y elevó el número total en 19,87 millones. Esa creación de empleo apenas supone un tercio del que se creó el año anterior, cuando hubo 183.900 ocupados más. También la comparación anual sirve para certificar el parón: en los últimos 12 meses el empleo ha avanzado un 1,77%, solo un trimestre antes ese porcentaje era del 2,4%. Hay que remontarse hasta los primeros compases de la recuperación en 2014 para encontrar un porcentaje más bajo.

El trimestre correspondiente al verano suele ser bueno para el mercado laboral, aunque no tanto como lo suele ser el precedente. Las contrataciones hechas en los tres meses anteriores se mantienen, incluso crecen algo. La temporada turística y las campañas agrícolas estimulan el empleo. No obstante, ya al acabar agosto muchos de los contratos temporales en hostelería y servicios no se renuevan, algo que también sucede en septiembre.

A pesar de que el tercer trimestre del año suele ser bueno, en 2019 la desaceleración económica se ha notado. La afiliación a la Seguridad Social ha apuntado, incluso, a la caída de empleo de un trimestre a otro, algo atípico. En cambio, las previsiones de varios analistas apuntaban a una ligera caída del paro y una subida del empleo.