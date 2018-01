Montoro fija finales de marzo como el plazo máximo para pactar los Presupuestos

Cristóbal Montoro, hoy en el Congreso. Jaime Villanueva | vídeo: efe

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha culpado de la prórroga de los Presupuestos a la tensión independentista en Cataluña. "La causa por la que tenemos prórroga de los Presupuestos es la cuestión del independentismo catalán. Es una cauda realmente grave. El empeño del independentismo catalán provocó una de las mayores crisis de la democracia española", ha señalado el ministro durante su intervención este miércoles en la comisión de Hacienda en el Congreso para explicar porqué el Gobierno no ha sido capaz de aprobar unas cuentas para este año y ha prorrogado las del año pasado.

Montoro también ha acusado al resto de partidos de la oposición de falta de coherencia por poner pegas para apoyar los Presupuestos. Ha recordado que el año pasado aprobaron los de 2017 cuando los de este año ya estaban casi esbozados. Y que incluso el PSOE aprobó el techo de gasto y los objetivos presupuestarios de 2017. Tampoco se explica, según ha asegurado, que Ciudadanos y el PNV aprobaran el pasado julio los objetivos de déficit y el techo de gasto sobre los que se construyen los presupuestos y ahora pongan pegas para respaldar el proyecto de ley. La sesión se ha convertido en una reparto de culpas para justificar porqué al inicio de 2018 no hay unas cuentas públicas para este año en vigor.

El Gobierno de Rajoy está encontrando serias dificultades para encontrar socios con los que sacar adelante los Presupuestos de este año. Se le acumulan los problemas, como el caso Gürtel, los malos datos en las encuestas, el mal resultado electoral el 21-0 y la gestión de la cuestión catalana entre otros. Los nacionalistas vascos han avisados que, a diferencia del año pasado, no respaldarán al Ejecutivo hasta que levante la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Ciudadanos, por su parte, suma nuevas exigencias para apoyar las cuentas públicas. Desde el Gobierno les acusan de entorpecer los presupuestos para sacar tajada del buen momento que viven tras el triunfo de Inés Arrimadas en las elecciones autonómicas catalanas. Lo cierto es que el Gobierno se enfrenta al precipicio de la prórroga porque actualmente ni encuentra apoyos claros. Y se vislumbra su minoría parlamentaria.

Por eso Montoro, ha sugerido que no pasaría nada si no se aprueban los Presupuestos de 2018. Y ha advertido que no presentará las cuentas públicas si antes no logra reunir los apoyos suficientes. "El Gobierno no va a traer uno proyecto de ley de esta importancia sin los apoyos necesarios", ha indicado. También ha fijado un plazo máximo para presentar las cuentas: "El Consejo de Ministros tiene el límite en final de marzo, si me apuran la primera semana de abril. No tiene ningún sentido que finalmente el Congreso apruebe una ley de Presupuestos de 2018 que se superponga con la tramitación de las cuentas de 2019", ha remarcado dejando entrever que no descarta un plan b en el que se prorroguen los Presuestos todo el año.

La recaudación sube un 6,3% hasta los 197.982 millones

"Estamos en la segunda mitad de enero y tenemos en vigor unos Presupuestos que son unos buenos Presupuestos. No estamos ante cualquier Prespuestos. Son tan buenos que son los que están facilitando que España haya creado 611.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Han facilitado uN crecimiento de la economía del 3,1%. Y que España haya podido cumplir con su obejtivo de déficit en el 3,1% del PIB", ha manifestado el ministro. "Nadie daba un céntimo porque lo fuéramos a conseguir. ni que lo hayamos hecho con un incremento de recaudación tributaria muy cercano a los 12.000 millones de euros. Los ingresos tributarios han tenido un crecimiento del 6,3% en términos homogéneos respecto al año anterior —hasta los 198.000 millones de euros— y nos va a colocar muy cerca de los máximos históricos en términos de recaudación". No obstante, la previsión inicial del Ejercutivo era que los ingresos fiscales crecieran un 7,9% hasta los 209.000 millones.

El portavoz socialista ha acusado al ministro de expresar su frustración y su rencor por no lograr reunir los apoyos suficientes. Ha afeado a Montoro los recortes de años anteriores y ha pedido que apruebe mejoras en capítulos como la lucha contra la violencia de género.