Yeisson Vargas y Valeria Guzmán, migrantes: “El pan en España es como el español. No sabe a gran cosa”

Un poeta colombiano que ejerce de peón y una periodista salvadoreña galardonada que ha doblado cajas ganan el premio al relato migrante de Centroamérica Cuenta y la UNAM

Si el alma de los migrantes latinoamericanos en España puede encarnarse en dos representantes con mucho que decir, aquí los tenemos: Yeisson Vargas, colombiano de 30 años con título de Comunicación Social y Periodismo, hoy peón de la construcción en Alicante; y Valeria Guzmán, periodista salvadoreña de 31 años con un vasto currículum que en Barcelona ha logrado sobrevivir doblando cajas o sirviendo café. Ambos han sido galardonados con el premio a los mejores relatos migrantes que organizan el Festival Centroamérica Cuenta y la Universidad Autónoma de México en Madrid. En él han participado autores de 20 países desde las 16 comunidades autónomas en que residen.

Pregunta. ¿Qué les trajo a España?

Yeisson Vargas. La búsqueda de una vida mejor. En Colombia querer ser escritor es como querer morirse de hambre y eso es bueno al principio de los veinte, pero luego hay que pensar en el bolsillo y no solo en el corazón. Y quien puede ofrecer mejores oportunidades a los latinoamericanos es España.

Valeria Guzmán. Yo ya no podía ser periodista en El Salvador por las condiciones políticas de mi país, mi pareja vivía acá y por eso estoy aquí desde hace cuatro años. Si mi pareja hubiera estado en Guatemala, estaría en Guatemala.

P. ¿Cómo les trata España?

Valeria Guzmán. Mal. Mis vínculos y la gente a la que uno tiene cerca, muy bien. Pero la realidad política es que España es muy dura con la realidad migrante. Todo es muy difícil, desde conseguir trabajo a homologar los títulos. Y el crecimiento del fascismo mundial permite que crezcan los discursos de odio.

P. ¿Encuentran racismo?

Valeria Guzmán. Sí, sí. Está la vecina que me grita “sudaca” en la puerta de mi casa. Y la que me felicita por saber hablar español.

Yeisson Vargas. A mí España me ha tratado bien porque he podido trabajar y poner un pan sobre mi mesa. He tenido choques culturales, pero gracias a Dios he encontrado más personas buenas que malas y España me ha dado una oportunidad que no me daba Colombia, ser medianamente valorado, por eso yo me siento contento. Siento que España me quiere y yo quiero a España.

P. ¿Imposible ejercer aquí sus profesiones?

Valeria Guzmán. Yo he hecho de todo, he sido vendedora de café, doblado cajas, auxiliar de vías ferroviarias, siempre entre la informalidad y los trabajos eventuales y fijos discontinuos. Ahora edito una revista y proyectos antirracistas en el barrio de Roquetas, en Barcelona.

Yeisson Vargas. Siempre he tenido mucho trabajo, en comunicación y en la construcción. Hay personas que han encontrado virtudes en mí que no conocía y aprovecho que lo aprecian y me pagan por ello. Como hacer escudos de familia o vídeos.

P. ¿Creen que la presencia latinoamericana está bien representada, tiene visibilidad?

Valeria Guzmán. No, hay una gran negación del aporte que hacemos y una gran infantilización, pero creo que va mejorando. Hay gente abriendo puertas para un montón de migrantes que estamos acá. Falta un poco más. La imagen de los migrantes es supernegativa, también de los latinoamericanos. Dentro del sabor del racismo hay un poco de camaradería hacia los latinoamericanos frente a la mirada hacia los marroquíes, por ejemplo. Yo lo veo en mi barrio de Roquetas.

P. Usted recibió un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa por su trabajo sobre desaparecidos en El Salvador. ¿Siente que en España hay conciencia de lo que ocurre en su país?

Valeria Guzmán. Ese tema me hizo conocer historias muy duras, me marcó especialmente el trabajo sobre dos hermanos jóvenes desaparecidos y asesinados. Aquí aún no he obtenido trabajo como tal en periodismo, pero, sí he notado la solidaridad de colegas con la realidad que vivimos allá.

P. Usted es peón y poeta. Ha recibido varios premios en España.

Yeisson Vargas. Poeta es un título que me han dado terceras personas. Lo que me está pasando ahora con mis textos aquí me hubiera gustado vivirlo en Colombia.

P. ¿Y qué echa de menos?

Yeisson Vargas. Nosotros no vivimos en un presente estable ni tampoco en un futuro perfecto, vivimos lastimosamente en la realidad que nos toca, con las condiciones que nos tocan y futuros que ya no se conjugan.

P. ¿Y en términos materiales? En su relato menciona que el pan no es pan.

Yeisson Vargas. Es como el español. El idioma lo hablamos nosotros, pero en España uno se siente hijo de un legado que no le reconoce. Con el pan ocurre lo mismo, tendrá los mismos ingredientes, pero la preparación y la forma de sentirlo y probarlo es otra sensación, es un probar y no probar, un probar que no te sabe a gran cosa.

P. Escribe sobre conversaciones a otras velocidades.

Yeisson Vargas. Aquí he aprendido que todo lo quieren para ya, ojalá antes de que lo hubieran pedido. Y aprendes unos códigos sociales distintos, por ello cuando ves a las personas que dejaste al lado al migrar te notan ya diferente.

P. También habla de ver a su madre en pixeles de baja resolución.

Yeisson Vargas. Somos memoria, pero los recuerdos van perdiendo potencia y la mirada hacia mi familia es cada vez un poco más lejana, con menos calidad.

P. Valeria, usted describe la segregación muy marcada entre los rubios en la oficina y los morenos doblando cajas en el almacén. ¿Es su experiencia?

Valeria Guzmán. Sí, he trabajado doblando cajas y he vivido situaciones en que siento esa diferencia.

P. También la han llamado negra, un color que usted ni se había planteado.

Valeria Guzmán. Me ocurrió en la marcha del 8M en Barcelona el primer año que viví acá. Todo fluía superbién con unas chicas, fuimos a la manifestación y una de ellas me presentó a alguien que necesitaba entrevistar a una persona para un trabajo de la universidad y dijo: “Te traigo aquí para que entrevistes a una negra”. ¡Una compañera feminista el 8M! Le dije: “Yo no soy negra”, no porque sea algo malo sino porque me estaría apropiando de una experiencia que no es mía. Y como si la identidad fuera algo que bautiza alguien externo ella dijo: “Tú eres marrón”. Yo nunca había pensado en eso, nunca me había puesto a pensar en qué color del pantone es mi piel, y la primera vez fue un 8M y fue duro.

P. ¿Se plantean volver?

Valeria Guzmán. Sí, me gustaría volver a El Salvador y ver crecer a mis sobrinos.

Yeisson Vargas. Sí, pero en otras condiciones en que se vea que valió la pena.