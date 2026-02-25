Christophe Leribault, presidente del Palacio de Versailles, asumirá las riendas del Louvre tras la crisis por el robo de joyas

La prensa francesa informa de que el Consejo de Ministros nombrará al también exdirector del Museo de Orsay en sustitución de Laurence des Cars, que dimitió tras el escándalo del pasado octubre

El presidente del palacio de Versalles, Christophe Leribault, será el sustituto de Laurence des Cars al frente del museo del Louvre, y el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciará la decisión este miércoles en la reunión del Consejo de Ministros, según recogen los principales medios de la prensa francesa. Fuentes del entorno del jefe de Estado avanzaron al diario Le Parisien esta información, que posteriormente fue confirmada también por la cadena televisiva BFM o la agencia France Presse.

El anuncio llegaría así solo un día después de que el Gobierno aceptara la dimisión de Des Cars, cuya imagen quedó muy golpeada por las sucesivas crisis que ha vivido el museo más visitado del mundo en los últimos meses y que comenzaron con el chocante robo sufrido en octubre pasado.

A primera hora de este miércoles, además, el Ministerio de Cultura anunció la designación de Annick Lemoine, hasta ahora directora del Petit Palais de París, para liderar los museos de Orsay y de l’Orangerie, que están agrupados dentro de una misma institución pública. Lemoine reemplazará a Sylvain Amic, quien falleció en agosto pasado de un infarto.

Los perfiles de Leribault, que también dirigió anteriormente el propio Museo de Orsay, y Lemoine “sabrán continuar y consolidar las políticas implementadas por sus predecesores, al tiempo que aportarán una visión y devolverán la serenidad a las instituciones de las que estarán a cargo”, indicó el entorno del presidente francés a Le Parisien.