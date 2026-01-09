Málaga arrincona su Museo Ruso, en declive desde la invasión de Ucrania

El Museo Ruso de Málaga mengua. Una de las grandes apuestas culturales de la ciudad, que cumplió su décimo aniversario la pasada primavera, se ha visto relegada a un espacio mucho más pequeño del que ocupaba inicialmente. Hoy solo mantiene obras relacionadas con Rusia en las antiguas salas temporales, que ocupan apenas un tercio de la superficie original. Mientras, las estancias principales se han convertido en el nuevo Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (Meet), donde se mostrarán exposiciones de “procedencias y temáticas diversas”, según el Ayuntamiento. El Consistorio se escuda en la bajada de visitas y la escasez de colecciones privadas que exponer, una vez que los lazos con el Museo Estatal de San Petersburgo quedaron rotos por la invasión de Ucrania. “No estamos obligados a exponer arte y cultura rusa porque sí”, sostiene Luis Lafuente, que desde octubre de 2024 es el director de la agencia pública que gestiona este recinto cultural.

El propio Lafuente, acompañado del alcalde, Francisco de la Torre, y de la concejala de Cultura, Mariana Pineda, acudió el pasado 4 de diciembre a la inauguración de El arte de la pintura, muestra formada por obras de los siglos XVI y XVII pertenecientes a la colección de Alejandro Sanz Peinado. Es la primera gran exposición del Meet, que días antes se había estrenado con otra que permite ver 200 fotografías de Marisa Flórez tomadas entre 1970 y 2020. Ambas se ubican en las mismas salas donde antes colgaban trabajos de Kandinksy, Malévich, Samojválov o Aivazovsky. Ocupan alrededor del 60% de los 2.300 metros cuadrados de lo que hasta hace unos meses era el Museo Ruso.

Este, sobreviviendo casi con respiración asistida, ha quedado arrinconado con una presencia prácticamente testimonial. Apenas dos pasillos donde hoy hay fotografías del bielorruso Valery Katsuba y un homenaje a la bailarina Anna Pávlova. Un tercer espacio, pequeño, permanece vacío. “Málaga pierde su hecho diferencial frente a exposiciones de provincias que podrían mostrarse en otros muchos sitios de la ciudad”, critican fuentes del sector cultural local.

Otra de las salas que aún expone obra de artistas rusos. ÁLVARO CABRERA

“Estamos convencidos de la coexistencia de estas dos líneas de trabajo”, explica Lafuente a EL PAÍS, “que se enriquecerán mutuamente”. El responsable subraya que el espacio puede acoger “propuestas multidisciplinares y complementarias de manera ordenada y enriquecedora”. Algo que, en su opinión, permitirá “atraer a un público cada vez más amplio”. Las visitas, de hecho, son uno de los argumentos que el responsable de la agencia pública para la gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos culturales —como el Pompidou, el reciente MuCAC o el Museo Ruso— utiliza para justificar la llegada del Meet.

Los datos del propio centro cultural revelan que, desde la invasión de Ucrania, unas 42.000 personas, de media, acudieron cada año a sus exposiciones, menos de la mitad que antes de la guerra y la pandemia. Las cifras de 2025 aún se desconocen, pero serán aún peores, puesto que gran parte del espacio estuvo cerrado más de medio año debido a las goteras que sufrieron las salas principales: los destrozos de la tromba de agua del 28 de febrero no se solucionaron hasta hace apenas unas semanas. Buena parte de la ciudadanía malagueña pensaba, de hecho, que el Museo Ruso estaba —de facto, lo está— cerrado.

Exposición de la colección de Alejandro Sanz Peinado ‘El arte de la pintura’, con obras de las expresiones artísticas de España, Flandes e Italia en los siglos XVI y XVII en el MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera). Álvaro Cabrera

El segundo motivo municipal tiene que ver con la escasez obras de arte rusas fuera de Rusia que, señala Lafuente, están “dispersas por diversos países de Europa y diversos propietarios, entre otras circunstancias, lo que hace más complicado y costoso la organización de una muestra”. Fuentes conocedoras del museo lo contradicen y ponen como ejemplo las colecciones privadas Jenny Green, José María Castañé y George Costakis, que mantuvieron con vida el espacio después de que las sanciones internacionales por la invasión de Ucrania obligaran a empaquetar las obras que se mostraban hasta entonces y enviarlas de vuelta a San Petersburgo, cortando así la relación económica con la institución matriz. “Claro que es más caro traer una exposición desde Francia que desde Burgos [donde estaba expuesta previamente la colección de Sanz Peinado, que fue diputado por el PP en Madrid en los años 90, entre otros cargos pÚblicos], pero es que sin esas obras acabas con la gran particularidad cultural que tenía Málaga”, insisten las mismas fuentes.

Una apuesta personal

El logotipo de la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo —su nombre oficial— comparte ahora fachada con el del Meet. Lejos queda su etapa dorada, nacida de una apuesta personal del alcalde malagueño, Francisco de la Torre, que sorprendió a propios y extraños cuando anunció el acuerdo con el Museo Estatal de Arte Ruso, que implicaba el pago un canon de 400.000 euros anuales. Era un complemento ideal para el Centre Pompidou Málaga —ambos se inauguraron en 2015 con tres días de diferencia— y la primera exposición convenció a base de grandes obras de Vasili Kandinsky, Alexandr Rodchenko, Olga Rózanova o Marc Chagall. A partir de ahí, el nivel continuó, siempre alto, gracias a la ingente colección del centro matriz.

Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la gestión de equipamientos museísticos y culturales de Málaga, posa en la sede de la Colección del Museo Ruso de Málaga, ahora también del Meet. ÁLVARO CABRERA

La pandemia supuso un fuerte golpe para el proyecto, que quedó realmente noqueado tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Un año antes se había firmado la extensión del acuerdo inicial una década más, hasta 2035, que quedó en suspenso hasta nuevo aviso. La polémica envolvió su futuro, con numerosas voces que querían que quedase desligado de Rusia, pero el equipo comandado por José María Luna consiguió mantener con vida el museo por su valor cultural alejado de la política gracias a las colecciones privadas. El Ayuntamiento dudaba. Y el problema con las goteras a principios del año pasado dio un respiro a sus responsables para repensar su futuro. La concejala de Cultura, Mariana Pineda, ya había hablado en enero en la SER sobre una “posible nueva redefinición” del museo. Y tras el cierre temporal para solucionar las filtraciones, el alcalde insistió en la idea, explicando que el espacio podría “compartirse” con otros contenidos y exposiciones.

Dicho y hecho. Una vez las obras de la cubierta acabaron, el Ayuntamiento empezó a enviar invitaciones para la nueva exposición en el edificio, la de Marisa Flórez, inaugurada el pasado 18 de noviembre tras su paso en primavera por Madrid. En ellas, esta vez, aparecía una imagen nueva, la del Málaga Espacio Expositivo Tabacalera, del que nadie en el Ayuntamiento había explicado públicamente. Aquel día se supo que la muestra servía también para la apertura oficial del Meet, pero también que el Museo Ruso quedaba ya en un claro segundo plano y un futuro incierto.