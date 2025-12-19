Gou Tanabe, dibujante de manga: “Cthulhu da más miedo que Godzilla”

Gou Tanabe, dibujante de manga y adaptador de H.P. Lovecraft en su lugar de firmas en el Salón del Manga de Barcelona, el pasado 5 de diciembre.

El autor japonés, que ha plasmado magistralmente el mundo de H. P. Lovecraft en viñetas, se identifica con los personajes del escritor de Providence

El japonés Gou Tanabe ha conseguido lo imposible: representar lo irrepresentable, describir lo indescriptible, ilustrar lo indecible. Estableciendo un insólito puente cultural entre la vieja tradición de las revistas pulp estadounidenses de fantasía y terror y el manga (el cómic de su país), Tanabe (Tokio, 50 años), ha adaptado genialmente a ese género gráfico las principales historias del escritor Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), maestro del horror cósmico y creador de los célebres Mitos de Cthulhu, presididos por ese ser pesadillesco. El dibujante (del que Planeta publica sus principales trabajos como la sensacional versión en dos intensos tomos y 600 páginas de En las montañas de la locura) ha logrado materializar con toda su intensidad los monstruos lovecraftianos y su mundo, unas criaturas y un universo extremos tradicionalmente irreductibles a la representación.

Gou Tanabe recibe en un despacho del Salón del Manga de Barcelona que tiene el aspecto aséptico y desnudo de un consultorio psiquiátrico o de una sala de interrogatorios. Al menos no hay tentáculos como en el plató que le han montado para firmar libros. El artista mangaka, tan lacónico él como prolijo y sobreadjetivado era H. P. Lovecraft, va acompañado de su agente, Hayato Shimizu, inquietantemente lovecraftiano bajo una mascarilla de protección: igual es un shoggoth camuflado.

Pregunta. ¿Cthulhu o Godzilla?

Respuesta (tras reír, pensar y consultar con su agente, lo que hará a menudo). Ambos son monstruos gigantes que empequeñecen al ser humano y aterran.

P. Vale, pero ¿cuál le da más miedo?

R. Posiblemente Cthulhu, porque no lo he visto.

P. ¿Cómo se percibe a Lovecraft y su universo de terror desde Japón, tan lejos de Arkham, Massachusetts?

R. Sus relatos y novelas son consumidos sobre todo por un público adulto, pero los juegos y mangas basados en su obra lo han acercado a los jóvenes.

P. ¿Gusta?

R. Creo que sí, no es un autor mainstream, de gusto mayoritario, pero tiene éxito entre los fans del terror.

P. Japón posee una gran tradición propia de horror, del folclore a los kaiju (los monstruos gigantes como Godzilla, Mothra o Gamera) y las leyendas urbanas, ¿enlaza todo eso con Lovecraft y el terror occidental?

R. Hay vínculos esenciales, como el miedo a lo desconocido, que unen a todo el mundo.

Monstruo lovecraftiano dibujado por Gou Tanabe. Planeta Cómic

P. ¿Cómo ha sido su aproximación a Lovecraft?

R. Leo la obra, la interpreto. Llegué a ella en 2005 en un momento de impasse creativo. Mi editor me puso en las manos los Mitos de Cthulhu y fue una revelación. Trato de dibujar lo inconcebible tal cual, confundir la percepción del lector colocando elementos inesperados e incongruentes, provocar extrañeza. Me inspiro en fotos de animales muertos o pescado a medio comer. Y surge lo que a priori no se podía representar. Técnicamente trato de ser muy preciso y dar mucho detalle.

P. ¿Prefiere dibujar las criaturas o la no menos desazonadora arquitectura lovecraftiana?

R. Ambas, las ciudades perdidas y las construcciones titánicas desiertas crean un marco fascinante para el horror y los monstruos.

P. ¿Qué le atrae personalmente de las historias de Lovecraft?

R. Me gustan especialmente aquellas en las que los protagonistas tardan en descubrir que ellos mismos no son cien por cien humanos, como El extraño o La sombra sobre Insmouth, mis favoritas. Me identifico con esos individuos que no entienden el rechazo y el miedo que provocan. También me impresiona mucho y me ha marcado ese momento en que los personajes comprenden por fin la esencia del universo lovecraftiano: la existencia de entidades monstruosas que han dominado la Tierra y no dejan atisbo de esperanza posible para la humanidad ni otra alternativa que precipitarte en la locura.

P. A Lovecraft, que era un racista de tomo y lomo, le hubiera sorprendido gustar en Japón y que un japonés como usted tuviera tanta sintonía con él y comprendiera tan extraordinariamente su mundo.

R. Mi punto de vista como lector de Lovecraft es acercarme a su obra dejando de lado al autor y sus ideas. Por supuesto estoy en contra de sus opiniones racistas y en Japón se advierte de ellas y se las pone en su contexto histórico.

P. ¿Le hubiera gustado conocerlo personalmente? Le habría sorprendido mucho que un admirador japonés llamara a su puerta en Providence.

R. Sí, le preguntaría si le gustaba el manga y cómo he reflejado su obra. No sé si le diría algo más.

P. Este verano han conmemorado en Japón el 80 aniversario de las destrucciones de Hiroshima y Nagasaki; la bomba atómica: eso sí da miedo.

R. Sin duda, la guerra siempre da muchísimo más miedo. Más que todo el género de terror.