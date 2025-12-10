El son cubano se convierte en Patrimonio Inmaterial de la Unesco

El Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco ha inscrito este miércoles el son cubano en su Lista Representativa, lo que le otorga un estatus universal. Este género musical, propuesto por La Habana para su reconocimiento, es “un pilar histórico” de la música tradicional bailable cubana con más de 100 años de mestizaje artístico. En la candidatura se destacó como una práctica cuya “variedad y riqueza, con ritmos tradicionales de ascendencia africana y europea, son resultado de la memoria y transculturación de la nación”.

La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, Sonia Virgen Pérez, ha celebrado “con profundo orgullo” la decisión del Comité de la Unesco: “Es un reconocimiento que honra la creatividad, la memoria colectiva y la vitalidad de nuestras comunidades en momentos tan difíciles para nuestro país, con el incremento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”. La decisión se ha tomado en una sesión de la Unesco en Nueva Delhi, en la India.

El son cubano es una expresión cultural que encarna la identidad nacional y que sigue vigente en celebraciones y espacios comunitarios de la isla, con el disfrute y la interpretación de la población. Este género musical se origina en el siglo XIX, en el este de Cuba, en las comunidades negras de las provincias de Holguín y Santiago de Cuba, para luego viajar a La Habana a inicios del siglo XX.

El son cubano combina elementos españoles como la guitarra, las letras, las armonías y estructuras de la canción, con elementos africanos como los ritmos, la percusión, los tresillos, llamadas y respuestas. En sus canciones suenan instrumentos como tres, bongó, marímbula o contrabajo, maracas, guitarra e incluso la trompeta en estilos más modernos. Se le considera el “padre” de parte de la música popular latinoamericana, porque es la base de la salsa, el mambo, el chachachá y el son montuno moderno.

Una de las figuras del son más reconocidas es la agrupación Buena Vista Social Club, con Compay Segundo en sus filas. También destaca El Trío Matamoros, fundadores del son clásico habanero; Arsenio Rodríguez, innovador al introducir el piano y mayor complejidad rítmica, Ignacio Piñeiro y el Septeto Nacional, Benny Moré con La Banda Gigante, la Orquesta Aragón y la Sonora Matancera.