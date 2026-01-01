Conmemoran el 32 aniversario del levantamiento armado Zapatista, en imágenes

12 fotos Ejército Zapatista de Liberación Nacional Conmemoran el 32 aniversario del levantamiento armado Zapatista, en imágenesLas actividades conmemorativas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional convocaron un encuentro sociocultural con intelectuales, activistas y miembros de la sociedad civil Gabriela Sanabria Chiapas - 01 ene 2026 - 16:43CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosNiño zapatista quema luces de bengala tras del discurso del aniversario del levantamiento Zapatista, el 1 de enero de 2026.GABRIELA SANABRIAEl subcomandante Moisés y el Capitán Marcos encabezaron el discurso del 32 aniversario del movimiento Zapatista.GABRIELA SANABRIALa conmemoración se llevó a cabo en el Caracol de Oventik, ubicado en el municipio de San Andrés Larráinzar (Chiapas).GABRIELA SANABRIASimpatizantes del EZLN observan las fotografías del 'Altar de las personas caídas' en el Caracol de Oventik, Chiapas.GABRIELA SANABRIADe acuerdo con el Capitán Marcos, en este aniversario participaron más de 800 personas de unos 40 países.GABRIELA SANABRIAEl discurso zapatista estuvo dirigido a las injusticias causadas por el gobierno y los empresarios que representan al capitalismo en México.GABRIELA SANABRIA"Durante estos 32 años de lucha política pacífica hemos dado varios pasos para avanzar con nuestra lucha y nuestra autonomía" afirmó un miliciano durante el discurso de conmemoración, el 1 de enero.GABRIELA SANABRIALa conmemoración del levantamiento armado de 1994, representa una transformación sociocultural de la lucha zapatista, diversificando su lucha pacífica.GABRIELA SANABRIA"Vamos a seguir esa lucha, pero con el horizonte común, donde no queremos propiedad, porque eso es lo que nos ha hecho como estamos, divididos" señaló el subcomandante Moisés, este 1 de enero.GABRIELA SANABRIAEl subcomandante Moisés, acompañado de miembros de la comandancia zapatista, ofreció un discurso reafirmando la autonomía del ejército zapatista y su lucha pacífica.GABRIELA SANABRIAMilicianos, solidarios y bases de apoyo festejan bailando tras las palabras de aniversario de la lucha del EZLN, la madrugada del 1 de enero.GABRIELA SANABRIAEl subcomandante Moisés saluda a simpatizantes tras encabezar el discurso por los 32 años del levantamiento armado encabezado por el ahora Capitán Marcos.GABRIELA SANABRIA