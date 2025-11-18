Muere el productor de cine Julio Fernández a los 78 años

Julio Fernández Rodríguez, productor cinematográfico y presidente de Filmax Entertainment, ha fallecido la mañana de este martes, en su casa en Miami, a los 78 años. Con más de 100 películas de trayectoria, Fernández fue pionero en el cine fantástico y de animación, y su firma desarrolló proyectos como El maquinista, protagonizada por Christian Bale, Transsiberian con Woody Harrelson y Emily Mortimer, o El camino, con Martin Sheen.

Nacido en A Fonsagrada (Lugo), se trasladó a Barcelona a finales de los años sesenta y estudió en la Escuela de Alta Dirección y Administración de Empresas. Su carrera en el cine comenzó cuando adquirió derechos de películas a través de Filmax —marca que adquirió en 1987—, pero en el camino transformó la compañía en un grupo integral audiovisual con todas las etapas de la cadena cinematográfica: producción, desarrollo, distribución, ventas e, incluso, exhibición en salas propias. Creó Filmax Castelao Productions a finales de los noventa, e incursionó en el cine fantástico con Fantastic Factory —que tuvo a cargo la producción de películas como Darkness, Rosamanta, Arachnid o la saga [REC]—, y en animación a través de Bren Entertainment —con cintas como Pérez, el ratoncito de tus sueños; Donkey Xote o P3K: Pinocho 3000—.

Su experiencia le llevó a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, consejero de la junta directiva de EGEDA y patrono de la Fundación Privada ESCAC, entre otros espacios.

Con más de 100 películas producidas, Fernández fue reconocido con la Medalla Castelao —otorgada por la Junta de Galicia— y con la Estrella de Oro del Club de Medios, y fue homenajeado con la María Honorífica del Festival de Sitges y el Premio Honorífico de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián.