Xabier Olarra Lizaso y Marian Ochoa de Eribe, premios Nacionales de Traducción 2025

El traductor en euskera es reconocido por su aportación al enriquecimiento del idioma y la traductora del rumano a castellano, por su labor en ‘Theodoros’, de Mircea Cărtărescu

Xabier Olarra Lizaso, traductor en euskera, es el nuevo Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2025 y María Angeles Ochoa de Eribe ha ganado el Premio Nacional a la Mejor Traducción de esta edición, por su labor Theodoros de Mircea Cărtărescu (Impedimenta).

Olarra Lizaso ha sido reconocido por su “enorme aportación al enriquecimiento y normalización del esukera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social”. De Ochoa de Eribe, el jurado ha destacado “la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total”.

Xaiber Olarra Lizaso (Tolosa, 1953) comenzó su trayectoria en 1983, con una carrera que se ha especializado en novela negra. En 1989 fundó la editora Igela, en Navarra. Ha traducido múltiples obras al euskera, entre las que destacan The Postman always Rings Twice de J. M. Cain, An Anthropologist On Mars de Oliver Sacks, El último encuentro de S. Márai y The Devil’s Dictionary de Ambrose Bierce. Además, ha traducido a otros autores como Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson y Truman Capote. Ha recibido el Premio Euskadi de Traducción Literaria en 2006 y 2016, por Estilo-ariketak de Raymond Queneau (Igela, 2005) y Ulises, de James Joyce (Iruña, Igela, 2015), respectivamente. El jurado del premio lo ha catalogado como “uno de los traductores más sobresaliente, relevante, prolífico e interdisciplinar de la historia de la lengua vasca. Una extensa y brillante trayectoria de más de cuatro décadas en la que destacan tanto en la calidad como en la complejidad de las obras traducidas”.

Marian Ochoa de Eribe (Bilbao, 1964) es traductora del rumano al castellano. Dentro de su trabajo destaca la traducción de importantes autores de la literatura clásica rumana como Kyra Kyralina y El tío Anghel de Panait Istrati, Mujeres de Mihail Sebastian, La novela del adolescente miope y Gaudeamus de Mircea Eliade. Ha traducido al castellano títulos de autoras como Mircea Cărtărescu, Tatiana Ţîbuleac, Dora Pavel, y varias obras de teatro de Gianina Cărbunariu. En 2017 fue reconocida con una beca de creación literaria por parte del Instituto Cultural Rumano y en 2022 recibió el premio a la mejor traducción de literatura rumana al volumen Poesía esencial de Cărtărescu (2022), por parte del Instituto Cultural Rumano. También fue galardonada con el premio a la mejor traducción del año concedido por Openbank Santander y la revista Vanity Fair en 2023 por El ala derecha. El jurado ha destacado que es la primera vez que se premia con este galardón a una traducción al romano y ha argumentado que en Theodoros, “autor y traductora construyen un mundo y un lenguaje propios, con párrafos a punto de desbordarse, pero siempre afianzados en un uso siempre mesurado de la musicalidad y de la prosa poética”.

En 2024 los galardonados fueron Mercedes Corral, con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, y Agata Orzeszec y Ernesto Rubio con el Premio Nacional a la Mejor Traducción por su trabajo con la obra Los libros de Jacob, de Olga Tokarczuk.