López Obrador carga contra el “prepotente atentado” a la soberanía de Venezuela y el “secuestro” de Maduro

El expresidente reaparece en las redes sociales para fijar postura sobre la captura del líder venezolano. “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el Gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, señala

Andrés Manuel López Obrador ha reaparecido este sábado en el debate público para condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro. El expresidente de México, retirado de la vida política desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en sus redes sociales, donde ha criticado de forma directa la actuación del Gobierno estadounidense y dirigió un llamado explícito a Donald Trump.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial.

Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición.

Recuerde que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo", ha escrito el expresidente.

Se trata de la segunda aparición pública del exmandatario desde que dejó la presidencia y se retiró de la política. La primera ocurrió hace poco más de un mes, con la presentación de su libro Grandeza. En esta ocasión, la crisis en el continente lo ha llevado a fijar una posición. Las declaraciones de López Obrador se alinean con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el anuncio de Trump de que Maduro había sido “capturado y trasladado fuera de Venezuela”, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió un comunicado con la posición oficial de México. “Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”, ha señalado la cancillería.

