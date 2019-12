Peter Handke, ante la polémica: “Me gusta la literatura, no las opiniones”

A punto de recibir el Premio Nobel de Literatura, que se entregará el próximo 10 de diciembre, Peter Handke esquivó este viernes la controversia sobre sus posiciones proserbias durante las guerras en la antigua Yugoslavia. "Me encanta la literatura, no las opiniones", sentenció el escritor austriaco.

Durante la tradicional conferencia de prensa del ganador del premio de Literatura (este año dos, ya que también se entregará el galardón de 2018 a la escritora polaca Olga Tokarczuk) antes de la ceremonia del 10 de diciembre, el escritor austriaco estaba muy molesto por la controversia, negándose a responder sobre el fondo a las preguntas de los medios.

Al ser preguntado por un periodista sobre si había cambiado de opinión sobre lo que había sucedido en los Balcanes en la década de 1990 inisistió: "Aborrezco las opiniones".

Pronunciando en inglés un discurso emocionado, Handke señaló que había intentado varias veces, en vano, establecer un diálogo con sus detractores, y que le gustaría realizar un gesto de "reconciliación". "Le pregunté a un amigo en Bosnia y Herzegovina cómo conseguirlo, pero él me dijo que por el momento no era posible. Yo quería encontrarme (...) con dos madres que perdieron a sus hijos en la guerra: una del lado serbio y otra del musulmán, pero no fue posible", dijo.

Un periodista de The Intercept le preguntó por qué en sus libros no tomaba nota del trabajo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que reconoció el genocidio de Srebrenica por el cual Ratko Mladic, jefe militar de los serbios de Bosnia, y Radovan Karadzic, su homólogo político, fueron condenados. "Continúe con sus preguntas, me gustan sus preguntas", bromeó Peter Handke, antes de leer una carta hostil que le fue enviada recientemente con papel higiénico. "Prefiero una carta anónima con papel higiénico a sus preguntas vacías e ignorantes", dijo, antes de agregar que también ha recibido muchas cartas de apoyo.

A pesar del abrupto desarrollo, la conferencia de prensa comenzó con un tono más tranquilo y amable, con un coro que cantó el Cumpleaños feliz en honor al escritor, que celebra su 77 aniversario este viernes.

En 1996, un año después del final de los conflictos en Bosnia y Croacia, Peter Handke publicó un exto, Justicia para Serbia, que generó gran polémica. El autor, que vive cerca de París, condenó en 1999 el bombardeo occidental de Serbia, cuyo objetivo era obligar a Slobodan Milosevic, el hombre fuerte de Belgrado durante este período, a retirar sus tropas de Kosovo. En 2006 Handke acudió al funeral de Milosevic, quien murió antes de escuchar su veredicto por crímenes de guerra en la justicia internacional.