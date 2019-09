El sueño de paz en Colombia desembarca en el Hay Festival

El sueño de una paz duradera en Colombia, de un futuro sin armas ni muertos, desembarca en México este fin de semana de la mano de uno de sus artífices, el expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel en 2016. Santos conversará en el Hay Festival de Querétaro con el director del EL PAÍS AMÉRICA, Javier Moreno, en el marco de la colaboración que este diario y el festival han iniciado este año.

En su reciente libro, La batalla por la paz, Santos desgrana las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC para acabar con décadas de conflicto; los vaivenes, las presiones, las dificultades. Las confidencias del mandatario con sus más cercanos, con otros líderes del mundo. La firma final de un acuerdo de paz. Las celebraciones. A casi tres años de aquello, el acuerdo pasa por un momento crítico y pleno de actualidad, después de que el exjefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, anunció la semana pasada la vuelta a las armas, "una nueva etapa de lucha".

Cuando Santos confirmó su presencia en Querétaro, el proceso de paz fluía, no sin dificultades, en el estrecho cauce que le marcaba el nuevo Gobierno, comandado por Iván Duque, enemigo de todo acuerdo con la guerrilla. Más allá de su libro, sus recuerdos, la conversación girará al presente y el futuro de un acuerdo aplaudido internacionalmente y que se volvió inédito por su complejidad para poner fin al conflicto armado más largo del hemisferio.

El mundo abandona toda previsibilidad. Es el proceso de paz en Colombia, pero también el Brexit, Jair Bolsonaro o la victoria de Donald Trump... Pocas personas han podido atestiguar la ruptura desde un lugar tan privilegiado como Ben Rhodes, otro de las estrellas invitadas al festival. Redactor de discursos y asesor adjunto de seguridad de Barack Obama, Rhodes fue algo así como la sombra semántica del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos. Durante ocho años, Rhodes viajó con Obama, conversó con él, atestiguó escenas clave de sus Gobiernos, como el operativo que acabó con Osama Bin Laden.

Rhodes presenta su libro en Querétaro. Se titula El Mundo tal y como es. Uno de los apartados más jugosos —y no es que el operativo contra Bin Laden no lo sea— recoge las conversaciones del autor con el presidente tras la victoria de Trump. No es solo el horror de lo que viene, sino los propios errores, una reflexión que de alguna forma resume el espíritu de la obra: ¿qué tan mal lo hicimos nosotros para que ganara un hombre así?

Y de Obama a Trump a partir del estudio de un lema, el America First. Si el mundo ha cambiado y la historia derrotó la noción de progreso, el America First, el grito de batalla de Trump, es uno de sus símbolos, una versión coloquial de la posverdad. La académica Sarah Churchwell llega al Hay a presentar Behold, America, The Entangled History of 'America First' and 'the American Dream', algo así como Observa, América, la enredada historia del America First y el American Dream. Churchwell viaja entre ambos lemas, uno, emblema del Estados Unidos más conservador, no solo desde Trump, sino desde mucho antes; otro, el símbolo de la esperanza, el progreso antes de la dinamita.

En un mundo cambiante, la voz poderosa de dos mujeres jóvenes que pelean por ideas alejadas del mainstream cobrará fuerza en Querétaro con la presencia de Yásnaya Elena Aguilar y Katherena Vermette, por partida doble, el viernes por la mañana y por la tarde. Oaxaqueña, feminista, defensora a ultranza de su lengua, el ayuujk, y las costumbres de su pueblo, Aguilar es una de las voces más novedosas del ensayo en México. Vermette desciende de las comunidades Mohawk y Tuscarora, en Canadá y es poeta y novelista.

EL PAÍS estará presente en Querétaro con una nutrida presencia de periodistas. Jacobo García y Elena Reina, de la delegación de México, junto a Óscar Martínez, reportero de El Faro, conversarán con el periodista y escritor Jon Lee Anderson sobre el proyecto que ambos medios desarrollan para contar la frontera sur de México; Javier Lafuente, corresponsal de EL PAÍS en México charlará con Yuri Herrera sobre el nuevo libro del escritor mexicano, El incendio de la mina del bordo; El reportero Pablo Ferri, también de la Redacción de México La Tropa, el libro que ha escrito junto a Daniela Rea. Además, Pablo Ordaz, reportero de EL PAÍS y que fue corresponsal en México, conversará con el juez Baltasar Garzón, uno de los invitados estrellas del Hay.