Teddy Bautista regresa a la dirección de la SGAE

Ocho años después de ser detenido en el palacio de Longoria, Teddy Bautista entra de nuevo en la sede de la SGAE, sube la famosa escalinata y accede al salón de plenos, donde se reúne la junta directiva, para decidir la formación de una comisión deontológica que vele por la ética de la entidad. Bautista está acusado de un presunto desvío de fondos de 20 millones de euros, por el que la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel. La cita es a las 11.00, la hora maldita en que un furgón de la Guardia Civil paró, en julio de 2011, delante del palacio de la entidad de gestión de derechos de autor para iniciar un registro que acabó con el expresidente en la cárcel, acusado de un presunto delito de apropiación indebida.

Durante los últimos años de gobierno de Bautista, el dinero del “pendiente de identificar” o PI, según expresión de la propia entidad, se multiplicó hasta ser suficiente como aval en la operación de compra de teatros y otros inmuebles para la red Arteria. El presunto reparto irregular de la recaudación de derechos de autor cuyos legítimos propietarios no son identificados se acumula en una bolsa, que pasa a formar parte de los fondos de la sociedad a los 15 años sin determinar la autoría. La operación ordenada por la Fiscalía Anticorrupción para investigar el desvío de fondos y apropiación indebida está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional. La SGAE se retiró hace un año como acusación particular contra Bautista.

El juez José de la Mata impuso al expresidente, a José Luis Rodríguez Neri y a otros seis acusados una fianza de más de 63 millones de euros. El magistrado imputa a los procesados los delitos de pertenencia a asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida. Según puede leerse en la pieza abierta, pusieron en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE” a la organización comandada por Rodríguez Neri, mediante la asignación arbitraria de decenas de millones de euros, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

Teddy regresa a la sala más importante de la SGAE, pero ya en abril de 2018 se le concedió un premio a su trayectoria y el galardón se le entregó en la sede que dirigió durante 16 años, que todos recuerdan como la edad de oro de la SGAE. Allí dijo que su “pelea” será “hasta el último minuto por recuperar la verdad”. “Las mentiras tienen un problema, que hay alguna gente que se las cree. Pero la verdad tiene otra cosa, que es incómoda”, aseguró entonces. “No quiero ingeniería social o judicial. Quiero la verdad”, añadió en el acto en el que se reivindicó como músico, después de “tantos años de despacho, de corbata y de reuniones con ministros y ministrables”.

Momentos estelares

El creador musical vuelve a la corbata y a los despachos, para decidir cómo salvar el maltrecho futuro de la SGAE, junto con sus 34 compañeros de la cúpula de la entidad. A los 76 años de edad decidió volverse a presentar a las elecciones para presidir la casa de los autores, a pesar de sus cuitas con la justicia. Los votos no le dieron en las elecciones que hicieron presidente a Hevia. Bautista se quedó muy lejos, a casi 1.000 votos, de entrar en la formación de la junta directiva. Entonces declaró a este periódico: “Yo quería ser parte de la solución. Aunque ahora siento alivio y me alegro de no ser parte del problema. Esta junta vuelve a estar fragmentada”. Esa misma junta es a la que accede esta mañana, tras la dimisión del bajista y compositor Fernando Illán, lo que ha corrido el puesto, que ahora es para Bautista. Allí se encontrará con la presidenta, Pilar Jurado, que declaró a EL PAÍS que “Teddy ha conseguido momentos estelares” y “se ha dejado la piel por esta casa”.

La nueva herida que desangra la credibilidad de SGAE es “la rueda”. La recaudación de madrugada en las televisiones mantiene en una guerra total a los grupos de la entidad y a los socios, que han aprobado los nuevos estatutos de la presidenta sin los votos suficientes para ser ejecutados. Este método de recaudación está determinado no por los espectadores que escuchan a los músicos, sino por el tiempo que suenan en pantalla. Una fórmula a favor de las editoriales de las televisiones, que ya incluyen música de fondo incluso en las noticias.

La recaudación de diciembre de 2018 aclara esta situación: tal y como ha podido saber este periódico, el Colegio de Pequeño Derecho (autores musicales) recibió 46,2 millones de euros del reparto de casi 60 millones. De esos 46,2 millones, la franja nocturna televisada (de dos a siete de la mañana) recaudó y repartió casi 18 millones. Los autores del mismo colegio, en prime time (de 20 a 00.30) recibieron 9,6 millones. Es decir, en el mismo número de horas, la música emitida en horario de máxima audiencia reparte la mitad que la música de madrugada, con apenas un 1% de audiencia. Por eso los músicos que más venden y hacen giras y menos aparecen de madrugada están indignados. ¿A quién defenderá Bautista?