Teddy Bautista se queda fuera de la junta directiva de la SGAE

Teddy Bautista, este jueves, en su casa en Boadilla del Monte. Foto y vídeo: CARLOS ROSILLO

Ni las casas de apuestas se atreverían a lanzar pronósticos sobre la SGAE. Cuando Eduardo Teddy Bautista acudió ayer a votar para las elecciones, en las que volvía a optar a un puesto en la junta directiva, desaconsejó hacer quinielas: tras 34 años en la entidad, el expresidente sabe que es un cajón siempre lleno de sorpresas. Y los comicios, cuyos resultados se conocieron esta madrugada, justo le regalaron una mayúscula: el favorito Bautista se queda fuera de la junta directiva y, por tanto, también de la presidencia. A las ambiciones del exlíder, que gobernó una época dorada de la SGAE, hasta que en 2011 le detuviera la Guardia Civil por una presunta apropiación indebida por la que será juzgado próximamente –aún se desconoce la fecha-, le faltó un paso: fue el noveno más votado entre los compositores de obras musicales, una categoría de la que solo salen ocho elegidos. Entre los creadores que sí estarán en el nuevo gobierno de la SGAE, figuran Fermín Cabal, Hevia, Josemi Carmona, Antonio Onetti o Yolanda García Serrano, flamante ganadora también del Premio Nacional de Literatura Dramática.

Hay un grupo de creadores que tampoco ha entrado en la junta, y sin embargo sonríe. 29 candidatos se retiraron de los comicios por protesta contra la ausencia del voto electrónico, liderados por músicos como Kiko Veneno, Álvaro Urquijo o Jota de Los Planetas. Durante semanas, animaron a los demás socios a no participar en unas elecciones que no reconocen, recabaron el apoyo de autores como Love of Lesbian, Iván Ferreiro o Vanesa Martín, y parecen haber logrado su objetivo: ayer viernes apenas votaron 1.373 de los 18.970 que tenían derecho a ello. Un raquítico 7,25% de afluencia a las urnas, aún menos de los 2.582 miembros, el 11,85%, que expresó su preferencia en los anteriores comicios, en 2015.

Uno de sus representantes más aguerridos, Patacho Recio, explicó a este diario que piensan empezar los trámites para retirar también su repertorio de la SGAE y que solo volverán atrás en dos casos: una intervención del ministerio o una nueva convocatoria electoral, con voto electrónico. En general, son muchos los socios de todos los apartados artísticos que han dado su propio últimatum a la SGAE: o se arreglan de verdad los problemas o será hora de marcharse.

Así, la agenda de la nueva junta directiva ya está desbordada antes de empezar. Ante todo, los 35 elegidos –suelen ser 39 pero la retirada dejó solo cuatro candidatos para ocho asientos entre los editores- tendrán que nombrar en las próximas semanas a un presidente. Excluido Bautista, la prudencia se impone por encima de profecías aventuradas sobre posibles nombres. Tras ello, en todo caso, el gobierno de la SGAE tendrá que volcarse en el trabajo: hay que recomponer a una entidad al borde de la implosión.

Y con prisa. La junta deberá elaborar en pocas semanas unos nuevos estatutos, conformes con las directivas europeas, y someterlos al voto de los socios en una Asamblea Extraordinaria, junto con las cuentas y la gestión de la entidad en 2017, ya rechazadas el pasado junio. Todo ello, antes de 2019. A la vez, sobre la SGAE pende la espada de Damocles del apercibimiento del ministerio de Cultura: le dio hasta el 27 de septiembre para arreglar sus estatutos, el voto electrónico y su sistema de reparto. Aunque la entidad recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, quien finalmente dirimirá el enredo.

Sea como fuere, Cultura quiere ver una firme intención por parte de la SGAE de afrontar la rueda, una presunta trama entre socios y cadenas televisivas para ingresar millones gracias a la música emitida de madrugada, que investiga la justicia y que corroe a la entidad desde hace años. Aunque varios de los nuevos directivos, como Hevia, Pablo Pinilla o Juan Antonio Ipiña García (Tontxu), han defendido en repetidas ocasiones a los músicos que tocan en los programas nocturnos y restado importancia al escándalo. En definitiva, harán falta diálogo y voluntad de negociar. Justo lo que más falta en la SGAE desde hace años.