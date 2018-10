Teddy Bautista: “Los tres poderes del Estado están contra la SGAE”

Siete años y tres meses después de que la Guardia Civil entrase en la SGAE, Eduardo Teddy Bautista ha decidido romper su silencio. Durante una entrevista con EL PAÍS, celebrada esta mañana en su casa de Boadilla del Monte (Madrid), ha hablado largo y tendido de lo que ha pasado desde aquel julio de 2011: mientras, el juez De la Mata ha abierto juicio oral contra él y otras 10 personas, por un presunto desvío de fondos que, según la investigación, causó un perjuicio a la entidad de más de 20 millones de euros. Bautista, en concreto, se enfrenta a siete años de cárcel, por un presunto delito de apropiación indebida, aunque lamenta que aún desconoce la fecha del proceso. También por eso, ha decidido presentarse a a las elecciones de la SGAE, que se celebran el viernes 26, para entrar en sus órganos directivos y, sobre todo, volver a presidir la entidad, si así lo consideran los 39 miembros de la junta que salgan elegidos.

"Rompo el silencio porque yo creía que procedía ese silencio, que había que respetar la independencia judicial. He estado callado siete años y por eso creo que estoy en mi derecho. Yo he cumplido con mi deber ciudadano, que es respetar la justicia, pero yo tengo 75 años en este momento. No sé cuánto más voy a vivir, pero desde luego no voy a vivir el resto de mi vida como un cadáver civil", agrega el compositor, quien estuvo trabajando en la entidad en distintos cargos durante 34 años. Aunque Bautista denuncia que regresa, entre otras cosas, sobre todo porque "los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están contra la SGAE".

¿Por qué lo estarían?

Porque se produce una intoxicación de la opinión pública, en donde todo lo del derecho de autor parece que es un canon, una imposición. Cuando la realidad es que es el resultado de una transacción comercial. La SGAE firma acuerdos comerciales, somos un proveedor más, como quien da la energía o la Coca-Cola. Damos un material de entretenimiento. El Corte Inglés pone música en los grandes almacenes porque hay estudios sociológicos que dicen que la música es un contribuyente a relajar y a crear en el ciudadano un estado favorable a percibir las ofertas y demás.

Las razones del regreso

¿Vuelve a hablar porque está en campaña electoral?

No he decidido hablar ahora porque sea candidato, sino porque es el momento en que nuestros abogados han dicho: “Ya se ha respetado el silencio procesal y nadie puede pedir que estés más de siete años callado”.

La administración de justicia y sus elementos periféricos son sobre todo una industria. Hay miles de profesionales instruyendo diligencias, autos, sentencias. Y eso es un sector muy importante y un pilar del Estado. Después, en la periferia aparecen los procuradores, los abogados, una vez un solo señor, otra vez un despacho de 160. Este entramado tiene sus normas y sus principios. Cuando entras a trabajar con ellos no sabes nada de esto. Yo ahora podría haber hecho la carrera de derecho perfectamente. No te queda más remedio que diferenciar un auto de una diligencia, cuál es el circuito primero o segundo de la justicia.

El proceso judicial

¿Cree también en la inocencia de los otros imputados?

Absolutamente. Esta gente está como yo literalmente viviendo de las ayudas familiares. Yo si no fuese por mis hermanas, no podría pagar la educación de mis hijos.

¿Y la pensión vitalicia de más de 20.000 euros que recuperó en los tribunales?

Está embargada desde hace mucho tiempo. Esa cantidad es en bruto, en todo caso. Yo percibo sensiblemente menos. Al principio la SGAE me la denegó, tuve que irme a litigar. Y después cuando me había repuesto llega el escrito de transformación del juzgado y nos imponen medidas cautelares imposibles, hace un año. Tengo una parte inembargable y puedo vivir de ella, pero no puedo pagar los estudios de mis hijos o atender un imprevisto. Si fuese verdad lo que nos imputan no estaríamos ninguno en esta precariedad total.

Tengo copia de cada recibo, de cada documento, de cada partida y además las actas. Cada año el consejo y la junta aprobaban un presupuesto, que administraba el director económico y financiero. Tenía un tope de 6.000 euros, cualquier gasto que la SGAE fuera a realizar mayor que eso tenía que recabar firmas mancomunadas. No tenemos ningún caso en que se haya producido ese gasto sin la firma del órgano correspondiente.

El juez calcula que la SGAE sufrió un desvío de fondos de 21 millones de euros.

Es su interpretación. Cuando llegue la vista oral eso se desplegará ante la sala y veremos qué dice. Estamos muy tranquilos. Al menos este tiempo nos ha servido para reconstruir absolutamente cada una de las partidas y situarlas en la foto contable. Y esa además está auditada. No es solo que demos razón de esos gastos, sino que el auditor tenía que analizarlos y cubrir el presupuesto. Si hubiera habido desplazamiento de presupuestos, auditor tendría que haber dicho: “Aquí hay cientos de miles de gastos injustificados o no aprobados por órganos de gobierno”.

Las acusaciones a su estilo de gobierno

¿Acumuló demasiado poder, sobre todo respecto a los empleados?

No. Por supuesto había conflictos, como en todas las empresas. Pero nunca llegamos a hacer un ERE. Hacíamos planificaciones de forma que si en 4 años teníamos entregados en el sistema tres departamentos buscábamos prejubilaciones o incentivos. Todavía hoy seguimos respetando el nucleo del estatuto de los trabajadores, los 45 días por año trabajado.

Se dice que era usted un líder autoritario, que no aceptaba oposición.

Yo respeto que alguien haga esa intepretación. No traspasé ni vulneré ninguno de los limites del os estatutos y los reglamentos. De haberlo hecho me acusarían de mas cosas. Ahora solo me acusasn de apropiación indebida, y con la atenuante de que fue in vigilando, que se lo llevaron otros. pero en este tiempo hemos podido reconstruir la información que explica cada cosa de cada acusado.

¿Qué es lo que más le ha molestado de estos siete años?

Que se confunda la verdad con lo verosímil. La verdad es una y no se puede confundir con lo verosímil. Hay cosas que puede parecer que hemos hecho que no están bien , pero hay que profunzidar. Y en un país como el nuestro tan avanzado en defensa de la libertad para algunas cosas decisiones judiciales e investigaciones son sagradas y para otras no. Jueces, fiscales, investigadores, son personas. Pensar que es infalible algo ni siquiera juzgado en sala, sin embargo me han dado tratamiendo de cadáver civil. Y no quiero serlo mas.