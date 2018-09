El presidente de la SGAE, imputado por el fraude millonario de la rueda

La SGAE defendió desde el estallido del caso rueda que este no afectaba a la entidad, sino solo a algunos socios puntuales. Sin embargo, la investigación ha terminado arrastrando a su presidente: el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado este miércoles como imputado a José Miguel Fernández Sastrón (Madrid, 1959), por este presunto fraude millonario, que implica a varios socios de la entidad de gestión de derechos y a directivos de televisiones, que generaban ingresos disparados gracias a las canciones emitidas de madrugada en televisión. Sastrón deberá declarar el próximo 4 de octubre en la sede judicial, junto con otras siete personas, citadas para esa jornada y para el día anterior: José Arturo Morales, Juan Manuel Muruve, Raquel Camíns, Antonia Prieto, José Luis Rupérez y María Sanz Núñez de Villavicencio.

"No creo que pueda estar imputado de ninguna manera en el caso de la rueda", afirmó hace un año Sastrón, en una entrevista con EL PAÍS. Y en otra charla, en abril, reiteró el concepto: "No considero ninguna posibilidad de que me investiguen". El juez, sin embargo, ha desmentido al presidente de la SGAE y dispara la presión sobre sus hombros: Sastrón ya afronta a la vez la oposición y hasta una demanda judicial de media junta directiva, los recientes requerimientos de información del ministerio de Cultura, cada vez más preocupado con su gestión, la posible retirada del repertorio internacional de la entidad, y la inquietud que le trasladaron en sendas cartas las principales entidades de gestión de Francia, Inglaterra, Alemania y México, entre otros. Las misivas, a las que accedió este periódico, le piden medidas urgentes o amenazan con llevarse la gestión de sus artistas en España a otro organismo.

La Audiencia Nacional consideró en su primer auto que el fraude de la rueda ascendió a 100 millones entre 2006 y 2011, perjudicó a todos los socios de la entidad y condicionó sus gobiernos. La recaudación nocturna llegó a representar el 70% de los ingresos que generaba para la SGAE la emisión de su repertorio en una emisora, pese a suponer el 1% de la audiencia.