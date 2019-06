La SGAE vuelve a tumbar la reforma de sus estatutos

Tras la enésima asamblea en balde, cuesta adelantar el destino de la presidenta de la SGAE. Jurado puso toda la carne en el asador, pero no ha logrado que se cocinara en su punto. Ahora, está por ver si incluso se le acaba quemando la barbacoa.

La mayoría de votos a favor muestra que Jurado tiene respaldo entre los socios. Sin embargo, sus opositores pueden levantar los gritos de “dimisión”. Al fin y al cabo, el no a los estatutos ya les costó el liderazgo a sus dos antecesores, Sastrón y Hevia. Sobre Jurado, además, pende la sombra de otro exmandatario, Eduardo Teddy Bautista. El exlíder de Los Canarios está a la espera de acceder a la junta directiva, ya que el compositor Fernando Illán dimitió y el siguiente candidato más votado es Bautista. “Es probable”, concedió antes de la Asamblea sobre su regreso. Y siempre dijo que no volvería para calentar un sillón sino para ser presidente. Mientras, Bautista también aguarda para saber cuándo se sentará en el banquillo: se enfrenta a siete años de cárcel, por presunta apropiación indebida, tras la operación policial que en 2011 le apartó de la presidencia y por la que aún no hay fecha de juicio.