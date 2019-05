‘A Taste Of Sky’, una mirada a la revolución de la nueva cocina nórdica en Bolivia

Era el año 2014. Michael Lei tenía 22 años, recién había terminado la carrera de cine, cuando se encontraba de vacaciones en La Paz, Bolivia. Tenía hambre y se puso a buscar en Google recomendaciones de lugares donde comer. El primer resultado que apareció en el buscador fue un artículo de la revista Food&Wine titulado ¿Es Gustu el nuevo mejor restaurante del mundo?. “Me sorprendí y me dije a mí mismo, ‘¿Cómo es posible que nunca haya escuchado de este lugar?”, cuenta Lei. Hizo una reserva y esa noche recuerda que durante la cena le gustó mucho la carne de llama, perfectamente sellada, con un color rosado en el medio, finamente fileteado; además de un surubí –un tipo de pez de agua dulce nativo de América del Sur– envuelto en hojas de plátano y servido como en una salsa curry, pero con ingredientes típicos de este país. Esa velada, el joven cineasta cenó en la altura de la sede de Gobierno boliviana y dio “una probada al cielo”, o, en inglés, A Taste Of Sky, título que utilizó para bautizar a su ópera prima.

A través del documental, que tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de cine de Tribeca, en Nueva York, Estados Unidos, Lei presenta una mirada a la revolución que supuso en Bolivia la aparición de la nueva cocina nórdica y de Claus Meyer, uno de sus referentes, con la apertura del restaurante Gustu. Esa noche, los meseros, chefs y el personal que atendía la cocina le explicaron al cineasta que no solo era un establecimiento de comida fino, sino también una escuela gastronómica. “Había una hermosa historia en un país en el que muchas personas no tienen idea de la belleza que posee. Pregunté: ‘¿Cuándo saldrá el documental sobre el restaurante?’, porque pensé que Netflix o Anthony Bourdain estaban preparando algo. Fue cuando me dijeron que no había ningún documental en proceso de realización. Les dije: ‘Yo soy un cineasta, no tengo mucha experiencia, pero me gustaría contar su historia si me lo permiten’. La respuesta inmediata fue: Sí, claro que sí”, cuenta Lei a EL PAÍS en una entrevista vía telefónica.

El documental tiene como trasfondo la historia personal y la filosofía gastronómica que pregona Meyer: “Cambiar al mundo a través de la cocina”. Simultáneamente presenta a Kenzo, un cazador de la zona amazónica de Bolivia, y María Claudia, nativa del Altiplano andino. Ambos están lejos de su hogar y su familia. Gustu les ha abierto la puerta al mundo de la alta gastronomía para que intenten establecer a su país como el próximo gran destino culinario del mundo. A Taste Of Sky hilvana sus historias “perfectamente”, como los hilos de una soga, a la narrativa del cofundador de Noma –cuatro veces elegido como el mejor restaurante de mundo–. Así la historia mezcla los orígenes de este trío, sus motivaciones y la pasión por la cocina.

“Lo que es verdaderamente lindo sobre Gustu es que muchos de los ingredientes y la preparación de los alimentos viene de los estudiantes mismos, que vienen con tradiciones de sus lugares de procedencia y sus propias familias. Una vez que supe que estos detalles estaban ligados al ADN del restaurante, me di cuenta que es una parte muy importante de la historia, el hecho de que la comida sea un aspecto fundamental de nuestras vidas”, explica el realizador.

Diálogos más naturales

El proceso de filmación del documental se realizó durante cuatro meses en un tiempo de tres años. De este modo capturaron momentos y diálogos más naturales, explica Lei, alejados del formato clásico de las entrevistas en un documental. Su trabajo previo en el género de ficción le ayudó para plantear esta dinámica en el filme. El director dice que buscaba retar al formato tradicional, ya que en muchos casos cuando se pone una cámara frente a las personas, estas se ponen nerviosas. “¿Por qué entrevistar a Kenzo y su padre por separado? Porque mejor no tienen una conversación entre ambos, que se sienta más como una narración de ficción. Esto ayudó a capturar estos bellísimos momentos de interacción. Hay una dinámica diferente, personal, respecto a este recurso entre los personajes y eso es algo especial y algo que quería explorar. Consigues mucho más que la información que estás buscando”, afirma el realizador.

Uno de los retos que se planteó Lei con su director de fotografía, Jeff Peterman, fue que la imagen se sienta cinemática. Para dotar a la película de esta idea y estética visual, ambos decidieron apelar, de igual modo, a la experiencia en trabajos previos que realizaron en el género de ficción. “Cada vez que volvíamos [a Bolivia] se sentía como un planeta de otra galaxia, los paisajes, las estructuras, las ciudades, los colores se ven tan especiales con todas sus texturas. Como personas que vienen de lugares diferentes –China y EE UU–, quisimos rendir homenaje a la cultura y a la Pachamama [Madre tierra]. A la vez también queríamos que se sienta muy íntimo igual, de una forma en que la audiencia pueda hacer un viaje a Bolivia y conocer a esta gente por un par de horas en su vida”, agrega Lei.

Una de las mayores inspiraciones para lograr ese trabajo visual, admite Lei, fue el director hongkonés Wong Kar-wai y su colaborador Christopher Doyle, uno de los grandes directores de fotografía. Otro filme que nutrió a su documental fue la película Moneyball, dirigida por Bennett Miller y coescrita por Aaron Sorkin. El realizador aclara que A Taste Of Sky no tiene nada que ver con el béisbol y las estadísticas. Sin embargo, lo que tomaron de esa cinta fue el tono, la estructura y el ritmo para presentar la información. “La última referencia para nuestro trabajo fue Asif Kapadia, que hizo un documental sobre Ayrton Senna y otro sobre Amy Winehouse. Amamos su forma de contar las historias, porque es muy elegante como documental, de una forma artística que te hace sentir que estás viviendo esa experiencia”, añade Lei.

A Taste Of Sky continuará su recorrido por distintos festivales, muestras y eventos cinematográficos durante los próximos meses, anuncia Lei, mientras se contempla su estreno en Bolivia para el próximo mes de septiembre.