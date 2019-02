La ‘conjura’ de Fresnadillo y Cobeaga contra Will Smith en los Oscar

Juan Carlos Fresnadillo y Borja Cobeaga nunca olvidarán su paso por los Oscar. Y Will Smith y su familia tampoco. El director de 28 de semanas después fue el primer español en conseguir una nominación en la categoría de cortometraje de ficción, por Esposados, en 1997; el guionista de Ocho apellidos vascos, por su parte, logró la misma candidatura en 2007 gracias a su corto Éramos pocos. ninguno consiguió la estatuilla, una maldición que se alargó hasta seis ocasiones y que espera romper este año el séptimo nominado: Rodrigo Sorogoyen con Madre. Eso sí, como relatan entre recuerdos y anécdotas, Cobeaga y Fresnadillo dejaron su huella en Hollywood. Y si no, que le pregunten a Will Smith.