Netflix cancela ‘Daredevil’

La tercera temporada de Daredevil, ya emitida, será la última de la serie en Netflix. Así lo ha anunciado la plataforma de streaming en un comunicado en el que remarca que se encuentran "tremendamente orgullosos de la última temporada" —que había recibido buenas críticas—, pero que consideran que lo mejor para la serie es cerrarla en lo más alto.

Protagonizada por el actor británico Charlie Cox en el papel del abogado ciego y superhéroe Matt Murdock, Daredevil fue la primera serie fruto que estrenó Netflix fruto de un acuerdo con Marvel del que surgieron también otras historias como Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Punisher o la miniserie The Defenders. Daredevil se suma a las cancelaciones previas de Iron Fist y Luke Cage tras dos temporadas. Por tanto, solo se mantienen con vida, de momento, Jessica Jones y The Punisher, que tienen su tercera y segunda entregas en preparación.

Las cancelaciones de series de Marvel coinciden con la puesta en marcha de Disney+, plataforma de vídeo bajo demanda que prepara la compañía a la que pertenece Marvel, que podría querer recuperar todas sus propiedades para tenerlas en su propia plataforma. En el comunicado, Netflix afirma que las tres temporadas de la serie seguirán disponibles en la plataforma "durante años" y que el personaje "seguirá vivo en futuros proyectos de Marvel", lo que deja abierta la puerta a su aparición en otras series basadas en los cómics o incluso su resurrección en el futuro dentro de la nueva plataforma.

Por su parte, Disney+, que verá la luz en 2019, ya ha anunciado varios proyectos propios. Tom Hiddleston protagonizará una serie centrada en el dios Loki, personaje que ya ha encarnado en el cine. Elizabeth Olsen encabezará una miniserie centrada en la Bruja Escarlata. Además, Diego Luna protagonizará Rogue One: Una historia de Star Wars.