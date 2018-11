La española ‘Entre dos aguas’, gran ganadora del Festival de cine de Mar del Plata

La película española Entre dos aguas, Concha de Oro en el último festival de San Sebastián, se alzó también con el máximo galardón al otro lado del Atlántico, en el Festival Internacional de Mar del Plata. La mirada desprejuiciada de Isaki Lacuesta (Girona, 1975) sobre dos hermanos gitanos que sobreviven en una ciudad andaluza logró el Astor de Oro a la mejor película en el principal certamen de Argentina y su protagonista, Israel Gómez Romero, fue elegido mejor actor.

La ausencia de Lacuesta y Gómez Romero pasó desapercibida porque la gala estuvo marcada por una noticia ajena a las pantallas: el hallazgo del submarino ARA San Juan, desaparecido hace un año, en el fondo del Atlántico Sur. La organización decidió hacer una ceremonia breve, sin discursos de los premiados sobre el escenario, en señal de luto por la noticia que conmocionó al país. Un año antes, cuando se desconocía el paradero de los 44 tripulantes, el Festival suspendió la gala de clausura.

El jurado premió la cinta hiperrealista de Lacuesta en la que vuelve a los hermanos Gómez Romero, Isra y Cheíto, 12 años después de haberlos retratado de adolescentes en La leyenda del tiempo. Ya adultos, Isra es un delincuente que acaba de salir de la cárcel e intenta recomponer los lazos familiares con su esposa y sus hijas y Cheíto trabaja como cocinero de la Armada y se embarca para sostener a su familia.

Lacuesta contó en San Sebastián que la vida de Cheíto retratada en la pantalla es casi un fiel reflejo de la realidad, mientras que la de Isra la modificó "para plasmar en la pantalla algunos miedos de él y de la gente de la zona". Las concesiones a la ficción parecen terminar ahí. El lenguaje, por ejemplo, se convierte de a ratos en una barrera para su comprensión y los espectadores que sabían inglés recurrían a los subtítulos para terminar de entender a los protagonistas.

El jurado decidió entregar premios especiales a dos películas de la Competencia Internacional: Chuva e cantoria na aldeia dos mortos, un retrato de la amenazada forma de vida de los indígenas de la Amazonia brasileña, y la argentina Vendrán lluvias suaves, una película fantástica que toma el título de un cuento de Ray Bradbury.

Dorothy Hill fue reconocida como mejor actriz por What You Gonna Do When the World's on Fire? y el director de esta película documental italiana, Roberto Minervini, se llevó la estatuilla a mejor dirección. El premio al mejor guión fue para Belmonte, del uruguayo Federico Veiroj.

En la competencia latinoamericana, la película ganadora fue la coproducción mexicano-canadiense Fausto, de Andrea Bussmann, con mención especial para Las cruces, de Teresa Arredondo Lugon y Carlos Vásquez Méndez. Mientras, en la competencia argentina la estatuilla fue para El árbol negro, de Máximo Ciambella y Damián Coluccio.