Madrid sigue la estela de otras ciudades y rebaja el IBI para rescatar espacios culturales

A la liga de la ciudad con el barrio más cool del mundo (Lavapiés), recién proclamado por la revista Time Out, se ha unido esta semana la de fomento de cultura. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, anunció ayer en el debate sobre el estado de la ciudad el IBI cultural, una medida, adelantanda por EL PAÍS el lunes, que pretende desahogar de impuestos municipales a librerías, galerías de arte, cines, teatros y salas musicales. “Queremos decir a la sociedad que la cultura es muy importante. Nosotros no la olvidamos en nuestras políticas”, manifestó Carmena, de Ahora Madrid.

La capital quiere duplicar las cuantías de la iniciativa que Ada Colau puso en marcha en Barcelona esta legislatura. Si en la capital catalana las ayudas no excedían de 7.000 euros, en Madrid ascienden a 15.000, como máximo. Para ello pretenden invertir cuatro millones de euros que los responsables municipales esperan multiplicar por 10 en su impacto económico, asegura César Martínez, del área de Hacienda, uno de los encargados de configurarla.

Al resultar imposible dispensar del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), dicho tributo será la referencia para las ayudas prestadas. El Ayuntamiento afirma que las cantidades irán para los gestores, no para los dueños de los locales. A no ser que estos sean los responsables del negocio cultural en sí, los propietarios no podrán recibirlas. Fue algo que también se previó en Barcelona.

Allí, la medida se puso en práctica en 2016. Jaume Collboni pactó varias condiciones para que su grupo, el PSC, apoyara a Colau en el gobierno municipal. Entre ellas, una línea de ayudas a los espacios culturales privados que les permitiera ahorrarse hasta el 95% del IBI. Los afectados en potencia eran unos 250 agentes culturales que gestionan teatros, galerías, librerías o salas de cine de arte y ensayo. Aunque la medida entró en vigor en 2016, se presentó con efecto retroactivo a 2015. Contaba con una línea de 500.000 euros para cada año. La bonificación iba destinada al gestor.

Sin embargo, la exención fiscal no era nueva. Unos meses antes la había aplicado el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat con la intención de arrastrar a las galerías barcelonesas acosadas por los alquileres. Además, les brindaba la posibilidad de instalarse en el nuevo distrito cultural que la alcaldesa socialista Nuria Marín creó en su ciudad, la segunda más poblada de Cataluña.

Àlex Nogueras, director de la galería Nogueras Blanchard, abandonó El Raval barcelonés para instalarse en ese nuevo distrito. El galerista cree que la ayuda es efectiva: “No está mal, porque reconoce que las galerías son establecimientos culturales que estamos abiertos al público y de forma gratuita y generamos un discurso cultural”.

Contra la gentrificación

Iodia Fernández, presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, también la defiende: “Todo lo que sea un apoyo viene bien. Es un gasto menos y, aparte, puede ayudar a que no se consume la gentrificación de los barrios, que siga la vida cultural”.

El nuevo modelo para Madrid también se ha probado en otras capitales europeas, como París. Francia, patria de la excepción cultural, lleva años conduciendo una política proactiva de apoyo a estos locales. Las librerías se beneficiaron en 2017 de 3,45 millones de euros de subvenciones por parte del Centro Nacional del Libro, que coordina las ayudas del Estado, a las que cabe sumar otros fondos a nivel regional y local. Desde 2007 también existe allí el sello “librería independiente de referencia” —hay 154 en total—, que permite recibir subvenciones y préstamos sin intereses.

Aunque es una medida que comenzó a fraguarse principalmente como ayuda a los libreros, Carmena y su equipo decidieron pronto extenderla a otros espacios. Los teatros pequeños reciben la iniciativa como un pequeño balón de oxígeno. “Cuando los presupuestos son tan ajustados, hasta el último céntimo es vital y cualquier ahorro es un alivio”, explica Ángel Málaga, gerente de la Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas.

Juancho Pons, presidente de Cegal, la asociación que reúne a 1.600 librerías en España, también aplaude la incitativa de Madrid, pero reclama un plan similar “en todo el país” en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias para que “el pequeño comercio, las pequeñas librerías, tengan un tipo de exención fiscal porque realizamos una labor económica, pero también cultural y dinamizadora”. “Las librerías hacen ciudad, organizan actos que dan vida al barrio y además, en muchas ciudades son un reclamo en sí mismas”, añade.

Existen, en todo caso, iniciativas parecidas en otras ciudades del país. El Ayuntamiento de Valencia, que gobiernan Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú, bajará en 2019 el IBI a edificios culturales que estimulen el uso de la lengua valenciana. El concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, avanzó el pasado mes de julio la medida, que consiste en una bonificación del 50% del impuesto a los recintos que alberguen propuestas escénicas y programen al menos un tercio de su exhibición en valenciano.

En Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla tiene dos líneas de subvención para impulsar la programación de espacios culturales de gestión privada y el fomento de la lectura en las librerías, así como proyectos e iniciativas culturales que se desarrollen en la ciudad. La primera partida está dotada con 280.000 euros y la segunda con 140.550.

Con información de Gloria Rodríguez-Pina y Raquel Vidales (Madrid) , Cristina Vázquez (Valencia), Eva Sáiz (Sevilla) y Álex Vicente (París).