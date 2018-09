‘Juego de tronos’ vuelve a los Emmy, pero las reglas del juego han cambiado

La serie dramática más premiada de la historia vuelve a los Emmy. Pero los Emmy que conoció puede que ya no estén ahí. Juego de tronos se presenta este lunes como favorita para triunfar como lo hizo en 2015 y 2016. En esos dos años, hizo historia al ganar 12 premios en cada ceremonia y se convirtió en la serie con más emmys de la historia. Pero en 2017, cuestiones de calendario dejaron fuera de las candidaturas el año pasado a la séptima temporada del gran drama de HBO. En su ausencia, pasó algo.

Por primera vez, un servicio de video online ganó la categoría reina de los Emmy. Con El cuento de la criada, Hulu marcó un antes y un después en estos premios. Era el primer asalto serio de las plataformas por Internet a los premios de la televisión, el primer paso para enterrar los conceptos de prime time, anuncios y audiencias, tal como los conocemos. Y ganaron. Este año, Netflix y Hulu vuelven a los Emmy prácticamente con las mismas series. Este año, se miden con Juego de tronos. La ceremonia de este lunes vendrá a decir si la puerta que se abrió el año pasado se queda abierta definitivamente.

Un dato excita las apuestas. Por primera vez en 17 años, HBO no ha sido la más nominada. Netflix ha obtenido 112 nominaciones por 108 de HBO. Netflix presenta a mejor drama la segunda temporada de The Crown, que el año pasado vio esfumarse todos los grandes premios, y la segunda de Stranger Things. Hulu, la segunda parte de El cuento de la criada, que da una vuelta de tuerca a todo lo que conquistó a los Emmy el año pasado. También están Westworld (HBO), This is us (NBC) y The Americans (FX). No hay ninguna serie nueva nominada.

La ausencia de favorito se va a notar sin embargo en comedia. No está Veep, la comedia premiada en los cuatro últimos años, ni Julia Louis-Dreyfus, la actriz más premiada de la historia. Por fin, es el año de que se lleven un merecido premio, por ejemplo Atlanta, Silicon Valley o la nueva Barry.

Estos son los primeros Emmy tras el movimiento Me Too. El año pasado, el protagonista de House of Cards, Kevin Spacey, aún fue uno de los nombres importantes de la ceremonia. Son los segundos con un presidente forjado en la telerrealidad, al que nunca le dieron un emmy, y que el año pasado encontró tiempo en sus labores como presidente para meterse con la gala en Twitter. La Academia de Televisión ha encargado la presentación a Colin Jost y Michael Che, los dos actores que hacen el segmento de las noticias satíricas en Saturday Night Live. Esperen mucha política.

El talento hispano americano se concentra este año curiosamente en las miniseries. Si es de los que buscan en Internet inmediatamente a los personajes reales de las series que se inspiran en ellos, se habrá dado cuenta del asombroso trabajo de caracterización de Edgar Ramírez, Penélope Cruz y Ricky Martin en El asesinato de Gianni Versace (FX Networks). La semana pasada esta miniserie se llevó los emmy al mejor maquillaje y peluquería. Pero se lo podía haber llevado Genius: Picasso (National Geographic) por el trabajo sobre el rostro de Antonio Banderas.

Los tres versaces están nominados como actores secundarios. La serie ya se llevó el premio al mejor casting. En la batalla de actor principal compiten con Banderas un apabullante Benedict Cumberbach y su Patrick Melrose (Showtime) o Darren Criss por su asesino de Versace. Al igual que el año pasado, las miniseries y las películas para televisión son un formato donde la televisión está dando un salto de calidad notable. The Tale, Paterno, Godless… todas merecen una oportunidad.

Como siempre, los Emmy son principalmente una estupenda recomendación de qué ver en el mundo de la televisión infinita e inmediata. Será difícil que alguna de las series nominadas en las tres categorías de mejor producto completo (drama, comedia, miniserie) le decepcione. Y si solo tiene tiempo o paciencia para una, el lunes por la noche tendrá la respuesta en la 70 edición de los Emmy.