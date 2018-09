‘Juego de tronos’ y ‘El asesinato de Gianni Versace’ dan dos premios Emmy a España

La Academia de la Televisión de Estados Unidos ya ha empezado a repartir los premios Emmy 2018. Tal es la cantidad de galardones que otorgan que serán necesarias tres noches para anunciarlos todos. Aunque la gala televisada con los principales premios se celebrará en la noche del lunes 17 de septiembre, los Creative Arts Emmy Awards, los galardones más técnicos, ya se han empezado a entregar.

En la primera tanda de premios, anunciada en la noche del sábado 8 en Los Ángeles, Juego de tronos y American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace abrieron su particular cuenta con siete premios para la primera (de los 22 a los que opta en total) y cuatro para la segunda.

La lucha por hacerse con el Trono de HIerro se llevó los premios al mejor vestuario de fantasía o ciencia ficción, maquillaje prostético, música, diseño de producción de época o fantasía, mezcla de sonido, efectos visuales y coordinación de dobles. La ficción de HBO compite este año con su séptima y penúltima temporada, emitida el verano pasado, y afianza así su título de serie más premiada de la historia de estos galardones.

A ello han contribuido los españoles David Ramos y Rafael Solórzano, supervisores de efectos visuales de El Ranchito, premiados por su trabajo en Juego de tronos. La compañía ya había participado antes en esta y otras series estadounidenses.

También premio español ha sumado El asesinato de Gianni Versace. Dentro de la categoría de miniserie, ha sumado esta noche cuatro victorias: mejor maquillaje no-protésico, peluquería, vestuario contemporáneo y casting. Ana Lozano, maquilladora habitual de Penélope Cruz, ha recogido el premio por esta serie, por la que la actriz española también podría recoger premio en la noche del lunes 17 por dar vida a Donatella Versace.

Por su parte, The Handmaid's Tale (El cuento de la criada) sigue sumando galardones con su segunda temporada. De momento, se alzó con el de mejor actriz invitada (Samira Wiley), montaje y diseño de producción de narrativa contemporánea. Westworld también recogió tres galardones (peluquería, contenidos interactivos y maquillaje no protésico) y The Crown se alzó con el premio al mejor casting, fotografía y vestuario de época. Mientras, en comedia The Marvelous Mrs. Maisel, una de las favoritas en la categoría, se llevó el premio al mejor casting, montaje y supervisión musical.

El capítulo de Black Mirror U.S.S. Callister fue premiado con el galardón a la mejor película para televisión, además de mejor montaje de sonido y montaje. Mientras, en la categoría de mejor serie de animación, la galardonada fue Rick y Morty. Llama la atención que los cuatro actores invitados premiados en estos Emmy 2018 hayan sido actores negros: Samira Wiley (El cuento de la criada), Ron Cephas Jones (This Is Us), Katt Williams (Atlanta) y Tiffany Haddish (Saturday Night Live).

En la noche del domingo 9 se entrega la segunda parte de los premios técnicos de los Emmy, mientras que para los galardones princpipales habrá que esperar a la noche del lunes 17 de septiembre, una ceremonia que Movistar + retransmitirá en directo y que se podrá seguir al minuto en EL PAÍS. Esa noche se sabrá si la representación española en los Emmy 2018 hace pleno, ya que tanto Penélope Cruz como Antonio Banderas optan también a premios por El asesinato de Gianni Versace y Genius: PIcasso.