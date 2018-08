Penélope Cruz: “Europa no puede dar la espalda a los migrantes”

Ferragosto madrileño. A media mañana Penélope Cruz (Alcobendas, 1974) responde al teléfono desde su casa. El día anterior su último drama, Todos lo saben, entró en la terna de preseleccionadas españolas para competir al Oscar a la mejor película de habla extranjera. El guion lo escribió el iraní Asghar Farhadi pensando en ella, y Cruz se lo agradece constantemente, aunque reconoce: "Ha sido el personaje más complicado de mi vida, y una de las mejores experiencias. Asghar te exige mucho y a la vez te respeta, no te tortura. Te acompaña a sitios desagradables, incómodos emocionalmente, aunque siempre sabes que está ahí, como red. Le deseas dar el máximo, y logra la entrega total del equipo. En fin, bienvenido sean los personajes así, que abren debates".

En septiembre la agenda Cruz entrará en ebullición: hará promoción de la película en el certamen de Toronto, después volverá a España a su estreno el 14, viajará a Los Ángeles a la entrega de los premios Emmy el 17 -su Donatella Versace de American Crime Story le ha reportado una candidatura a mejor actriz secundaria en una miniserie o telefilme- y proseguirá ese otoño con más prensa en Estados Unidos por el lanzamiento de Todos lo saben. Para esa campaña, les vendría de perlas que la película fuera la representante española al premio de Hollywood: "Asghar ha trabajado muy duro. Siendo iraní ha conseguido atrapar el espíritu español, ha hecho una película muy española. Le ha dedicado cinco años, se lo merece. Ahora bien, yo no soy quién para decir qué tienen que votar los académicos: lo que ellos decidan bien estará".

Todos lo saben ha logrado en Francia, donde se estrenó tras su proyección como película de inauguración del festival de Cannes, más de seis millones de euros en taquilla. "Ha ido muy bien en recaudación, estamos muy contentos. Hubo críticas buenas y mixtas, aunque es cierto que una proyección en el escaparate de Cannes es superexigente, te miran con lupa. A Asghar le importa mucho que la película funcione en España".

Penélope Cruz acaba de rodar, durante dos semanas, su parte de Dolor y gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar, en la que da vida a la madre de un director de cine en crisis, que encarna Antonio Banderas. ¿Cómo ha sido interpretar a la madre de Almodóvar? "Una gozada. Lo he disfrutado mucho. Aún me quedan dos días de filmación. Con el personaje se tocan los recuerdos de infancia de Pedro y de su madre. Por mi relación especial con Pedro, ha sido un honor encarnarla. No es una imitación, sobre todo porque yo a ella la conocí con 80 años, no cuando era joven como mi personaje, pero sí lo siento como un homenaje a esa mujer".

La actriz forma parte de los apoyos de la ONG Proactiva Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo. "Ellos mismos saben que no son la solución, pero entonces, ¿quién recogería a esa gente? Europa y el resto del mundo no pueden dar la espalda a este problema gigantesco, no vale mirar para otro lado. Sería el horror. Si no aceptamos encarar este hecho, ¿qué ocurrirá? Debemos invertir en educación en sus países, ayudar en las zonas donde peor lo están pasando. Hay que preguntarse: ¿de qué horror están huyendo, qué barbaridad están viviendo como para huir de sus casas y atravesar el mar de esa manera, con sus bebés en brazos?", reflexiona en alto, en el único momento en que eleva su tono de voz durante la entrevista.

Sobre su asistencia a los premios más importantes de la televisión, la actriz no tiene dudas: "Claro que iré a los Emmy. Lo encaro con mucha ilusión. Es mi primera serie televisiva y me ha dejado con muchas ganas de repetir. He tenido mucha suerte porque me ha rodeado gente con la que he conectado y porque la experiencia se ha parecido a rodar un largometraje de cine". En un futuro, a Cruz le gustaría encarar "un personaje de largo recorrido, de varios años", pero hoy no puede adquirir ese compromiso. "Para un actor puede ser maravilloso hacer crecer un personaje tanto tiempo". ¿No le habían llegado ofertas televisivas españolas? "Empecé en la tele. Después no te creas, solo he recibido algún proyecto que no hice por problemas de fechas o porque no cuadraba. Ahora, en general, televisión y cine provocan el mismo interés".

Anish Kapoor decía en El País Semanal que todo artista debe de tener una gran ambición. ¿Cuál es la de Cruz? "Hace unos días leía una entrevista en Fotogramas de cuando yo tenía 20 o 25 años y pensaba lo mismo que ahora, que tengo 44. Y es seguir sintiéndome sana. Una de mis aficiones es leer libros de medicina y nutrición, no sé si por hipocondríaca o por interés de verdad [risas]. Los leo en cuanto tengo un rato. Necesito sentirme sana para seguir disfrutando de la vida y de mi familia".