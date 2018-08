‘Campeones’, ‘Todos lo saben’ y ‘Handia’, preseleccionadas por España para los Oscar

Fotograma de 'Campeones'. / Vídeo: Tráiler de la película.

Campeones, de Javier Fesser, Todos los saben, de Asghar Farhadi, y Handia, de Aitor Arregi y Jon Garaño, son las tres películas españolas preseleccionadas para la próxima edición de los premios Oscar. Ahora, los miembros de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España votarán hasta el día anterior al 6 de septiembre, que se anunciará la elegida para competir por el Oscar a la mejor película de habla extranjera. La 91ª ceremonia de los premios más famosos del cine se celebrarán el 24 de febrero de 2019, y a lectura previa de candidatos se realizará el 23 de enero. La lectura de la terna ha sido realizada esta mañana por Mariano Barroso, presidente de la Academia, y Rafael Portela, uno de los dos vicepresidentes.

Campeones, de Javier Fesser, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada. Y de sorpresa, porque es una película no surgida de televisiones privadas, con un único nombre conocido en el reparto, Javier Gutiérrez, y con una temática a priori compleja. Gutiérrez encarna a Marco Montes, segundo entrenador de un club de baloncesto de élite que es condenado, tras un accidente de tráfico en el que conducía borracho, a desempeñar trabajos sociales. Y ese trabajo será dirigir a un equipo formado por jugadores con discapacidad intelectual. “Soy optimista por naturaleza, pero desde el principio además tuve fe ciega en la capacidad de los personajes en conectar con el público”, contaba Fesser en su estreno. Acertó: Fesser sabe cómo enganchar al público y aquí ha vuelto a demostrarlo: ya la han visto, desde su estreno el 6 de abril, más de tres millones de espectadores y ha recaudado 18,4 millones de euros, triplicando las ganancias de la siguiente película que le sigue en el listado de filmes españoles más taquilleros en 2018.

En la sede de la Academia de Cine esta mañana Javier Fesser ha asegurado que si finalmente Campeones es la elegida se llevará a "toda la tropa de promoción a Los Ángeles". Y ha apostado por el tono de su largometraje: "Creo que cuanto más local es una película más lejos puede llegar. Aunque también he visto en sus ventas internacionales y en las proyecciones en el extranjero que toca un tema universal". Él ha confesado que lo mejor que ha sacado de Campeones es "que ha hecho feliz a un montón de personas". En el próximo festival de San Sebastián el equipo presentará un documental, Ni diferentes ni distintos: campeones, sobre la vida privada de sus protagonistas de Campeones, "y por eso no es un making of del filme, sino algo distinto". Fesser ya fue candidato al Oscar en 2007, con el cortometraje de ficción Birta y la gran idea, así que sabe lo "largo y complicado" de la carrera a los premios de Hollywood. "Primero habrá que convencer a los académicos, a los que ya agradezco el haber salido en la terna". Y ha contado que ya está trabajando en su nueva proyecto, para el que ha recuperado lo primero que escribió en su vida. "Fue en 1986, cuando era joven, una época de la vida en la que tienes la mente más esponjosa".

Todos los saben, del iraní Asghar Farhadi, se estrenó en el pasado festival de Cannes, ya que fue la película que inauguró el certamen. Al cineasta, doble ganador del Oscar, se le ocurrió la idea del filme hace 15 años, cuando viajaba por el sur de España con su familia. “Paseando por la calle vimos la foto de un niño. Mi hija pequeña, que tenía solo tres o cuatro años, preguntó qué era aquel cartel, y mi intérprete nos explicó que era el retrato de un crío desaparecido, probablemente secuestrado. Mi hija se pasó el resto del viaje con mucho miedo pensando que le podría ocurrir a ella también y yo, intentado convencerla de que eso no ocurre todos los días”, recordaba en Cannes el cineasta. “Pero la historia se quedó conmigo y se quedó española”. Todos lo saben gira alrededor de Laura, el personaje de Penélope Cruz, una mujer que vuelve a su pueblo natal con sus dos hijos para asistir a la boda de su hermana pequeña. Como es habitual en el cine de Farhadi, de repente un acontecimiento hace saltar por los aires el equilibrio emocional de los protagonistas, en especial del personaje de Cruz. Junto a ella, un reparto de órdago: Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Elvira Mínguez y Ramón Barea. La película se estrena en España el próximo 14 de septiembre.

Handia, la fábula sobre un gigante vasco dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, se estrenó en el pasado festival de San Sebastián y obtuvo 10 goyas en la última gala de los premios del cine español. La película se centra en Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga, más conocido como el Gigante de Altzo, que llegó a medir casi 2,30 metros por culpa de la agromegalia que empezó a sufrir a los 20 años y que hizo que creciera sin parar hasta su muerte, dos décadas más tarde, en 1861. Poco se sabe de él: que viajó por toda Europa con uno de sus hermanos, Martín, y que sufrieron las guerras carlistas. Todo eso le sorprendió de niño a Jon Garaño, que visitó con su ikastola el museo San Telmo en San Sebastián. "Me fascinó", contaba en la presentación en Donostia. Y por eso decidió que ahí había una película.

La selección se ha realizado entre 43 largometrajes, que se han podido ver entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. El año pasado, el trío preseleccionado fue 1898. Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo, Abracadabra, de Pablo Berger, y Verano 1993, de Carla Simón, que fue finalmente la candidata por España al Oscar. En esa carrera, el drama de Simón no pasó el primer corte de la Academia de Hollywood. El Oscar fue finalmente para la chilena Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio.