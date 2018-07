La semana pasada, el presidente español, Pedro Sánchez, tuiteó dos mensajes sobre los premios Emmy que, aunque podían parecer simples,llamaban la atención por inusuales: “Enhorabuena a Antonio Banderas por esta nominación ¡Felicidades a Penélope Cruz! Orgulloso de nuestros actrices y actores”. Por una vez, no era Rafa Nadal o la Selección de fútbol a quien felicitaban desde una cuenta oficial, sino un reconocimiento cultural que influye en la imagen de España fuera de las fronteras. Alguien había entendido que las series y la cultura pop también nos representan.

Era fácil percatarse simplemente viajando. Si en los últimos meses charlabas con argentinos, turcos, brasileños o franceses, es muy posible que, al hablar de España, te interrogaran sobre La casa de papel. La serie se ha convertido en un fenómeno global, la ficción no en inglés más vista en Netflix, y su música y vestimenta ha creado iconografía compartida. Su creador, Álex Pina, ya ha sido contratado por la empresa estadounidense para crear series propias. La carta de presentación de lo que se puede hacer en España, delante y detrás de las cámaras.

Incluso los galardones estadounidenses han reconocido esta capacidad. A Sánchez se le olvidaron otras tres candidaturas españolas, reconocimientos no tan públicos pero casi más importantes que las de los actores: a la maquilladora Ana Lozano y dos para los efectos especiales de El Ranchito (Juego de Tronos y Lost in Space). La industria se construye con trabajadores en cualquier campo y con equipos nacionales que supervisen superproducciones internacionales. Así, los rodajes que llegan (Terminator, Juego de Tronos, Wonder Woman 1984, Snatch... solo este año) ya no son spaghetti westerns donde los españoles se conformaban con verse un segundo como figurantes. Ahora estamos en la producción, en cada línea de los créditos y hasta controlando mundos jurásicos.

Lección aprendida. Las series como fenómeno global son marca España. Ya sea al crearlas pensando en global, sin perder la identidad local, o contribuyendo al éxito de las extranjeras. Su mensaje se contrapone, por cierto, a ese que ha recuperado la hemeroteca en el que el recién estrenado líder del PP, Pablo Casado, llamaba "subnormal" e "imbécil" al actor Javier Bardem hace unos años por sus declaraciones políticas. Lo siguiente por recordar al flamante presidente español, eso sí, es que tener una TVE fuerte, de calidad, verdaderamente pública, con informativos objetivos y material que exportar, también es marca España. Eso, de momento, queda pendiente.