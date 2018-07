Álex Pina: “Hay que hacer avances en la ficción, el espectador es cada vez más experto”

De un fracaso surgió un tiempo de reflexión y dos éxitos que han desencadenado en un presente envidiable en la ficción española: llegar a un acuerdo con el gigante Netflix para producir ficciones para el mundo entero. Con libertad creativa, sin las ataduras de las cadenas generalistas. El guionista y productor Álex Pina (Pamplona, 1970), creador de ficciones como La casa de papel, Vis a vis, Los Serrano o Los hombres de Paco, acaba de firmar con la plataforma digital junto a su productora Vancouver Media un acuerdo para producir series durante los próximos años. De momento, ya tiene en marcha la escritura de la tercera temporada de La casa de papel (ficción sobre un atraco a la Casa de Moneda y Timbre, anteriormente producida para Atresmedia y que en Netflix ha sido un éxito a nivel mundial) y un proyecto que comenzará a rodar en 2019 llamado Sky Rojo. El español se suma así a la lista de productores como Ryan Murphy, Shonda Rhimes o los alemanes Jantje Friese y Baran bo Odar (creadores de Dark) que han firmado en exclusiva con Netflix para producir series.

Pregunta. ¿En qué consiste el acuerdo?

Respuesta. Me vincula en la creación y desarrollo de proyectos desde España para todo el mundo. Es un acuerdo maravilloso para nosotros, el primero con un showrunner latino después de los que han tenido en EE UU. Es una grandísima noticia para la ficción latina, española y sobre todo para la gente que hace ficción fuera del mundo anglosajón y que podemos empezar a competir de tú a tú con la que ha sido la industria todopoderosa del entretenimiento y la ficción. Es una noticia tremenda para los que hacemos ficción en España y para todos los que producen desde su pequeño sitio, sea Italia, Suecia o España. Es una gran noticia para todos los pequeños creadores o los grandes creadores en pequeños territorios.

P. ¿Qué se le pide a Netflix a la hora de negociar?

R. Fundamentalmente, libertad creativa. Hemos intentado mantener el ADN de Vancouver Media, el espíritu de lo que hacíamos. Ellos han apostado por nosotros para hacer una ficción diferencial, con mucha identidad y fuerza en los personajes. Es un acuerdo que recoge un intento de hacer avances en la ficción. Estamos en un momento en donde las series son el momento cultural más importante, ahora por encima de la literatura o el cine, es un momento de eclosión. Las series están revolucionando la ficción, el espectador es cada vez más experto y hay que hacer mayores avances en rodajes y en lo que es ficción seriada. Es lo que nos proponemos y lo que busca Netflix, romper fronteras, romper moldes en el terreno de la ficción.

P. ¿Cómo es la serie de sus sueños?

R. No es una cuestión de pensar en términos muy locos o pensar en galaxias o en aspectos económicos. Es una serie con mucha pegada frenética y emocional, con muchísimos hitos por minuto, donde pasen muchas cosas, combinando acción, emoción y mucha fuerza en los personajes. Teníamos una idea de hacer una serie de viajar por muchos países, es una de las cosas que tenemos en mente.

P. ¿Y es la que están desarrollando para Netflix?

R. Es la que haremos. Sky Rojo. Es una serie muy tarantiniana, como las últimas que estamos haciendo, en tiempo real, que recorre varios países y eso es parte de lo que podemos atacar en Vancouver Media. Es una apuesta por romper alguna frontera en términos narrativos y por hacer experimentos como siempre intentamos hacer. Al final hay que avanzar en cada serie, porque el espectador ve mucho y siempre tienes que proponer algo nuevo. Se han hecho muchísimas cosas en ficción, hay que procurar aportar siempre algo nuevo. Llevamos bastante tiempo trabajando con la fragmentación temporal, vamos a seguir con ello, pero ahora vamos también a hacer algunas novedades en términos narrativos. Se trata de proponer cosas, unas salen bien, otras no tan bien, pero hay que hacer ese intento de avanzar en la ficción.

ampliar foto Álex Pina, con la máscara de Dalí que usan los atracadores de 'La casa de papel'. NETFLIX

P. ¿Harán series también en inglés?

R. Sí, nos planteamos todo. Vamos a lanzar series en inglés y en castellano. Las fronteras se han roto. En los tres últimos años, lo que han aportado Netflix y las plataformas es la ruptura absoluta de todas las fronteras. Hoy en día produces aquí, pero el espectador está en todos los lugares del mundo. Puedes producir en castellano, en inglés, o en las dos cosas a la vez, que es lo que estamos pensando...

P. ¿Van a darle relevancia a América Latina?

R. Ya lo estamos haciendo. El poder latino hoy en día es real, no es una moda como hace tiempo se dijo. Allí empieza a haber una consistencia brutal como espectadores. La casa de papel ha funcionado tremendamente bien en toda América Latina, cada vez más hay una forma de entender las cosas que es latina, que es más emocional. Lo hemos visto durante mucho tiempo con la ficción argentina, lo estamos viendo con la ficción española... es el momento de lo latino en muchos campos de la cultura.

P. ¿Cómo siguieron el ascenso de La casa de papel en el mercado internacional?

R. Con mucho sentido del humor, porque esas cosas uno no se las espera. Sabíamos que nos lanzaban, sin campaña, en diciembre. De pronto ir descubriendo noticias como que empezaba a ser la serie más maratoneada en Netflix o luego los disfraces en el carnaval de Rio... Empezaba a haber noticias muy raras, banderas en Arabia Saudí, una polémica en Turquía por revolucionarios, la gente que se empezó a tatuar a El Profesor en los brazos o a Tokio en las piernas [ambos son personajes de la serie]. No lo había visto yo ni con Breaking Bad, que es la serie de mayor movimiento fan.

P. En La casa de papel, ¿qué otras posibilidades pensaron para la máscara de Dalí que usan los atracadores?

R. La imagen de Dalí se eligió porque era lo más icónico que podía tener España y porque casi era cultura pop. La propia serie tiene una imagen pop de alguna manera, tiene un poco de cómic, tiene un color primario, que es el rojo, realmente tiene algo de una identidad muy poderosa. Estuvimos dándole muchas vueltas, no había muchas opciones. Diseñamos un Don Quijote, pero finalmente el carácter de Dalí, un genio con un toque de locura, era también bastante identificativo.

P. ¿En qué punto está la tercera temporada?

R. Estamos escribiendo. Llevamos ya varios capítulos escritos, hemos tardado mucho en diseñarla, porque ha sido complejo. Después de la Fábrica de Moneda y Timbre, había que sentarse mucho tiempo y ver qué dirección tomábamos y qué sentido darle

Tráiler de 'La casa de papel'.

P. ¿Volveremos a escuchar la canción Bella Ciao?

R. En el momento más icónico, yo creo que se escuchará, no lo hemos escrito todavía, se hará esperar, pero es el himno de la serie y lo escucharemos en algún momento.

P. Sus dos últimas series, Vis a vis y La casa de papel, han pasado de una cadena en abierto al pago...

R. Estamos haciendo una ficción que tiene una pegada internacional muy grande. Vis a vis fue la primera serie que se vio en el mercado anglosajón, que es un mercado muy complicado, y realmente nos está hablando de que en España se está haciendo una ficción que se codea con las grandes ficciones de todo el mundo. La factura visual de nuestras dos últimas series es brutal en términos de plástica y cromatismo, en términos de cámara, de interpretación, estamos en un nivel muy alto, también de escritura. Esto hace que todos los mercados se estén fijando en lo que hacemos. Está de moda España y lo está demostrando mucha gente. [La productora] Bambú por ejemplo. Y mira El Ministerio del Tiempo, Las chicas del cable... todo eso pone de moda a una forma de hacer ficción que es española, más emocional.

P. Y ahora pueden escribir capítulos de menos de una hora...

R. Es una maravilla, lo atípico es hacer 70 minutos. 45 minutos, incluso menos, son formatos estupendos. El consumo de televisión es un consumo en el que tiene que primar la libertad del espectador para elegir el sitio, la hora... Y la fracción de minutos importa también. Hacer ficción entre 30 y 40 o 45 minutos es tener en cuenta al espectador y tener en cuenta también al creador, porque narrativamente puede conseguir más cosas comprimidas en ese tiempo. La experiencia visual en menos tiempo, en 45 minutos, es mejor que en 70.

P. ¿Cómo va el rodaje de El embarcadero para Movistar +?

R. Es una serie diferente, aunque plantee cosas que ya hemos hablado antes, como la ambigüedad moral. Esas dos personas que todo el mundo tiene en su interior. A pesar de eso es una serie paisajística, la más bella que hemos hecho en términos de sensualidad. Es muy sexy, muy brutal, con naturaleza. Es una serie que es muy diferente en la forma de lo que hemos hecho, aunque en el fondo tenga que ver con algunas de nuestras constantes.

P. Los Serrano, La casa de papel, Vis a vis, Los hombres de Paco... ¿Se le puede etiquetar de creador de éxitos?

R. He tenido la suerte de que parte de lo que he hecho se ha convertido en éxito, pero también ha habido fracasos, de los que he aprendido muchísimo. El fracaso de [la serie] Bienvenidos al Lolita supone un antes y un después, es un momento que nos metemos a boxes, empezamos a ver series como Breaking Bad, a analizarlas, y a partir de ahí cambiamos nuestra forma de escribir y de rodar. No todo son éxitos, y los fracasos nos han venido maravillosamente bien.

P. ¿Qué series hay que estudiar?

R. Por ejemplo, está la escritura precisa The Crown, que es maravillosa. Hay ahora mismo muchas cosas que ver. En comedia, Catastrophe o The Wrong Man. Es el momento de la ficción. Hay series indies brutales como Smilf o series más comerciales... Estamos en el mejor momento creativo de las series. Hay un arco tan tremendo, que es la verdadera edad de oro de la ficción.