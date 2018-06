‘La casa de papel’ gana el premio a la mejor serie dramática en el Festival de Televisión de Montecarlo

El Festival de Televisión de Montecarlo entregó el martes 19 sus galardones, las Ninfas de Oro, a las series y programas más destacados del año. La serie española La casa de papel se alzó con el premio al mejor drama, una categoría en la que competía con la estadounidense The Good Fight, la francesa Glacé, la belga Beau Séjour, la canadiense Cardinal, la danesa Bajo la superficie y la británica Liar.

La serie de Antena 3 llegó al festival convertida en todo un fenómeno internacional después de que Netflix lo incluyera en su catálogo en todo el mundo. El furor generado por los atracadores de la Fábrica de Moneda y Timbre que centran la historia de esta producción la convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de la plataforma online e hizo que Netflix le concediera una nueva temporada. En una rueda de prensa en Montecarlo, el creador de la serie Álex Pina, la productora y guionista Esther Martínez Lobato y el actor Pedro Alonso comentaron algunos detalles de lo que vendrá y de este fenómeno internacional. Entre las novedades que incluirán los próximos capítulos se encuentra un mayor juego con la fragmentación temporal en la narrativa de la historia, como explicó Pina.

The End of the F*** World (Netflix) se proclamó como mejor comedia en el Festival de Montecarlo, mientras que Little Boy Blue, basada en hechos reales y centrada en el asesinato de un niño de 11 años en Liverpool (disponible en España en Filmin), logró la Ninfa de Oro a la mejor miniserie. Ewan McGregor se alzó con el premio al mejor actor de miniserie por Fargo, mientras que Sinéad Keenan lo hizo como actriz por Little Boy Blue. Tony Shalhouf (The Marvelous Mrs. Maisel), Daisy May Cooper (This Country), Johannes Lassen (Bajo la superficie) y Lynn Van Royen (Beau Séjour) también lograron premios interpretativos.

La casa de papel no fue la única producción española premiada en Montecarlo, ya que Pau, la força d’un silenci, de TV3, recibió el premio Monaco Red Cross Price.