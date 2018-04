Qué busca Netflix en una serie

Como apunta Todd Yellin, vicepresidente de Producto de Netflix, para que una serie viaje por el mundo hay tres retos principales: el tecnológico, el narrativo y el idioma. Una de las primeras producciones propias de la plataforma, House of Cards, lanzó su primera temporada en siete idiomas. En 2018, Perdidos en el espacio, estrenada la semana pasada, llegó a Netflix doblada directamente a 26 idiomas diferentes. Más datos que aporta Yellin: 9 de cada 10 espectadores de la serie alemana Dark son de fuera de Alemania. El 52% de los espectadores de habla inglesa vieron Suburra doblada, algo que también ha hecho el 42% de los angloparlantes que han visto La casa de papel, uno de los grandes éxitos dentro de la plataforma en lo que va de 2018.

Pero no solo se trata de doblar y traducir las series para facilitar su acceso a los espectadores. También se puede lograr más visualizaciones solo con traducir (o no haciéndolo) el título. Para mostrar esto, la plataforma pone como ejemplo Las chicas del cable. Al traducir el título al inglés como Cable Girls, lograron un 22% más de reproducciones en Estados Unidos y un 19% más en Reino Unido. Lo mismo ocurría con todos los idiomas a los que tradujeron el título de la serie española. Sin embargo, la misma prueba de traducción con la serie Amigos de la universidad no daba un resultado igual, y en países como Holanda o Francia, sus espectadores descendían con el título traducido, por lo que se quedó como Friends from College.