Canciones de series: Del ‘Bella ciao’ de ‘La casa de papel’ al final de ‘Paquita Salas’

Hay un momento en La casa de papel que logra que si hasta entonces no se había entrado en la historia, se entre. El grupo de atracadores consigue un gran logro (que no desvelaremos aquí por si alguien no lo ha visto todavía) y todos comienzan a cantar una canción (que aparece un par de veces más y tiene su porqué y en diferentes versiones). El buen rollo es contagioso al escuchar a todos entonar Bella Ciao, una versión de una antigua canción que los partisanos italianos cantaban contra el fascismo en la Italia de la II Guerra Mundial.

Comenzamos hoy con esta lista una serie de recomendaciones semanales de canciones que aparecen en ficciones, tanto nacionales como internacionales, con una playlist de alrededor de media hora. Algunos temas son originales de las series y otros aparecen en momentos importantes o han marcado la serie. En esta primera edición, hemos elegido canciones de series españolas que han triunfado en los últimos meses.

Bella Ciao - La casa de papel

El éxito de este antiguo tema ha ido de la mano de la segunda vida de La casa de papel (Money Heist), serie que tras pasar por Antena 3 sin pena pero también sin mucha gloria, renació gracias a su distribución internacional. La ficción cuenta la historia de un grupo de atracadores que toman la Fábrica de Moneda y Timbre en Madrid y se atrincheran allí con un grupo de rehenes. Bella ciao es la canción que une al grupo y que de alguna forma hilvana la trama, desde ese momento durante el atraco a ese flashback entre el Profesor y Berlín...

Por una cabeza (Carlos Gardel) - La casa de papel

Carlos Gardel aparece también en La casa de papel con uno de sus tangos más famosos (es el que sonaba en el famoso baile de Perfume de mujer). Y vuelve a ser el personaje de Berlín el que tiene que ver con la canción. La canción aparece en el noveno episodio de la serie (el primero de la segunda parte) de fondo en una de las conversaciones que el personaje interpretado por Pedro Alonso tiene con Ariadna, una de las rehenes.

Fariña (Iván Ferreiro) - Fariña

"Qué tengo que hacer para no tener que ir al mar" canta Iván Ferreiro en el tema principal de Fariña, la serie de Antena 3 que ha adaptado el libro del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en la Galicia de los años ochenta.

Galicia Canibal (Os resentidos) - Fariña

La banda sonora de Fariña, aparte de la música orquestal de Federico Jusid, tiene un buen puñado de canciones de grupos gallegos. Entre ellos están Heredeiros da crus, Los cafres y Os resentidos con su ya clásico Galicía caníbal, que suena en el momento en el que Sito Miñanco introduce en Galicia su primer cargamento de (1000) kilos de cocaína.

Hay algo en mí (Miriam Rodríguez) - Vis a vis

El primer sencillo de la concursante de Operación Triunfo 2017 Miriam Rodríguez fue esta canción que ha servido como tema de promoción de la tercera temporada de Vis a vis, estrenada en Fox (las dos primeras temporadas fueron producidas para Antena 3).

Champú de huevo (Tino Casal) - Estoy vivo y Cuéntame



Fue la canción con la que Tino Casal alcanzó por primera vez el número 1 y ha aparecido en dos series de TVE. Más recientemente en el cuarto episodio de la primera temporada de Estoy Vivo. Anteriormente en el capítulo 17 de la temporada 14 de Cuéntame como pasó.

Hablarán de ti y de mí (Vanesa Martín) - Las chicas del cable

Vanesa Martín creó este tema para que fuera el principal de Las chicas del cable, la primera serie española de Netflix. Según la artista, Hablarán de ti y de mi es un himno feminista pensado para acompañar la historia de esas cuatro mujeres de los años veinte.

Walasse Ting (El buen hijo) - Paquita Salas

Cada canción en Paquita Salas (ahora en Netflix con su segunda temporada) está perfectamente pensada para acompañar la acción. Son muchas las canciones que los productores de la serie, los Javis, han elegido a lo largo de las dos temporadas (se prepara ya la tercera entrega) y hay un grupo que tiene dentro de la serie cuatro temas, El buen hijo. Walasse Ting aparece en la segunda temporada.

Punto de partida (Rocío Jurado) - Paquita Salas

Es la canción con la que Paquita Salas cierra su segunda temporada y su letra tiene mucho que ver con cómo termina, a la espera de la tercera, el personaje de Paquita.