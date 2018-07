Canciones de series: La devastadora melancolía de ‘The Leftovers’

Hay series que nos rompen el corazón. The Leftovers, de HBO, es una de ellas. Terminó hace poco más de un año y es imposible no echarla de menos. Comenzó de forma complicada, con unos personajes que era imposible no odiar. Era complejo saber qué estaba pasando. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de que lo importante no era entender, si no sentir. La segunda temporada lo constató y la tercera y definitiva lo elevó todo a los cielos. La serie cuenta cómo un día, de golpe, desaparece el 2% de la población y cómo el mundo reacciona a un hecho inexplicable. Si todavía no la han visto, mejor no saber más.

The Leftovers es emocionante, misteriosa, inquietante, desasogante y tremendamente devastadora. Aún así, merece la pena seguir el viaje hasta el final. Empatizarán con esos personajes que a ratos son patéticos y en ocasiones son casi entrañables. Y gran parte del éxito de todos estos sentimientos está en su banda sonora. Por un lado, los temas del compositor alemán Max Richter (imposible no sentir algo al escuchar The Departure). Por otro, la selección musical hecha por la DJ Liza Richardson, "absolutamente brillante", según contó Richter a EL PAÍS en 2014.

Richardson ha sido también la responsable de la selección de canciones (y negociación de derechos) en series como Narcos o Friday Night Lights. En los 28 capítulos de The Leftovers son alrededor de 300 las canciones elegidas. Aquí van algunas de las más significativas y en la playlist de Spotify que hay más abajo, hemos seleccionado 47 en total.

The Departure - Max Richter

El tema principal de la serie es una variación de un tema anterior de Richter. Aparece, en diferentes versiones, a lo largo de las tres temporadas, y siempre que lo hace es para pegar un puñetazo emocional a base de piano.

Let the Mystery Be - Iris DeMent

Es una de las canciones usadas (la que más) en esos títulos de crédito (a partir de la segunda temporada, mucho mejor que los títulos recargados con violines de la primera) donde en cada fotografía con gente feliz que sale, se diluye alguien. En contraposición a la oscuridad de la serie, la canción suena alegre y desenfadada, pero su letra es perfecta para la serie: Todo el mundo se preocupa sobre a dónde va a ir / Cuando todo se haya terminado / Pero nadie lo sabe a ciencia cierta/ Todo es lo mismo para mí / Creo que simplemente dejaré que sea un misterio.

Retrograde - James Blake

Es la canción que aparece una de las primeras veces que vemos a los miembros de los Remanentes Culpables en su plenitud, camino de una de sus protestas.

Take me to Church - Hozier

Es la canción usada en los títulos de crédito finales del tercer capítulo de la primera temporada (dedicado al cura). Como ocurría en Los Soprano en Mad Men, las canciones elegidas para cerrar cada capítulo son especialmente significativas por sus letras. en esta ocasión, el episodio termina con los Remanentes Culpables ocupando la Iglesia: Te diré mis pecados para que puedas afilar tu cuchillo...

Little Boy Blue - Big Walter Horton

Son varias las canciones de blues que suenan de fondo en The Leftovers. Esta en concreto suena en la primera temporada cuando Kevin va en coche y se le cruza uno de esos perros salvajes que le traen por la calle de la amargura...

Nothing Else Matters - Apocalyptica

Son varias las canciones que suenan a lo largo de la serie en diferentes versiones. Una de ellas es el Nothing Else Matterrs de Metálica (otra es el Where is My Mind de The Pixies, que también suena en su versión original), que aquí suena en una versión con violonchelo en un momento impactante de la serie, cuando se ve a los miembros de los Remanentes Culpables preparando los maniquíes...

Let Your Love Flow - The Bellamy Brothers

El capítulo cinco de la segunda temporada tiene unos primeros minutos perfectamente montados en los que se ve a Matt cuidando de su esposa enferma día tras día al ritmo de esta canción y que marcará el resto del episodio...

Homeward Bound - Simon & Garfunkel

Kevin tiene que cantar en un karaoke en el último episodio de la segunda temporada para "volver a casa". Si no has visto la serie, no veas el vídeo hasta el final...

I Wish We'd All Been Ready - Good News Circle

Si la segunda temporada comenzaba con la historia de una mujer prehistórica, la tercera lo hace con un pequeño cuento religioso en un poblado de un siglo pasado. Y lo hace con esta canción. Una historia que mucho tiene que ver con lo que vive a lo largo de esta temporada el padre de Kevin.

Se han quedado demasiadas canciones emblemáticas de la serie fuera. Aquí un listado con casi medio centenar de las más importantes en The Leftovers: