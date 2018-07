Los otros nominados españoles a los Emmy 2018

En los grandes titulares aparecen Antonio Banderas y Penélope Cruz por sus candidaturas a los premios Emmy 2018. Pero hay otros españoles que optan a los galardones. Es el caso de los especialistas en efectos visuales David Ramos y Rafael Solórzano, de la empresa El Ranchito, por sus trabajos en Juego de tronos y Lost in Space, y de la maquilladora Ana Lozano, por su trabajo en El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.

El Ranchito es una empresa española de postproducción de efectos visuales que lleva un par de años trabajando en Juego de tronos y también lo ha hecho en series como The Knick, Star Trek Discovery, Boardwalk Empire o Cosmos: Una odisea en el espacio-tiempo. La nominación por Juego de tronos ha recaído en el supervisor de efectos visuales David Ramos y su trabajo en la secuencia del lago helado del sexto episodio de la séptima temporada, titulado Más allá del muro. Rafael Solórzano ha recibido la nominación como uno de los supervisores de efectos especiales del décimo episodio de la primera temporada de la serie de Netflix Lost in Space, titulado Peligro, Will Robinson.

Trabajo de El Ranchito en 'Lost in Space'.

El Ranchito ha ganado siete premios Goya por los efectos especiales de Lo imposible, Un monstruo viene a verme, Anacleto: Agente secreto, Frágiles, Agora, Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la tierra y El niño. La empresa trabaja también en la postproducción de publicidad y de películas internacionales como Jurassic World: El reino caído.

Ana Lozano, candidata seis veces al Mejor Goya por maquillaje y peluquería, ha sido nominada por su trabajo en El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story y la caracterización de Penélope Cruz como Donatella Versace en la serie. Lozano ha trabajado con Cruz en películas como Sin noticias de Dios, Vicky Cristina Barcelona, Manolete, Los abrazos rotos, Nine, Piratas del Caribe, Ma ma, Loving Pablo y Todos lo saben.

En esta industria hay muchos profesionales anónimos que hacen un excelente trabajo. Por eso quiero felicitar a otra española nominada a los #Emmys2018 en la categoría de makeup por #ACSVersace. Es una gran amiga y una gran maquilladora.

¡Enhorabuena Ana Lozano! pic.twitter.com/uyQAbFBJhs — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 13 de julio de 2018

Otro español conocido, el cineasta Paco Cabezas, ha dirigido un par de capítulos de El alienista, que opta a seis premios, entre ellos, Mejor miniserie.