Muchas mujeres y ningún español en la lista del premio Nobel de Literatura alternativo

J.K. Rowling, Elena Ferrante, Patti Smith, Margaret Atwood, Chimamanda Ngozio Adichie , Don DeLillo, Neil Gaiman o Louis Édouard forman parte de los 46 candidatos que optarán el próximo otoño al Premio Nobel Alternativo. Una iniciativa ideada por un centenar de escritores, actores, periodistas y otras figuras culturales tras la decisión inédita de la Academia Sueca de no entregar el Premio Nobel de Literatura 2018 tras el escándalo de abusos sexuales que implica el dramaturgo Jean-Claude Arnault, vinculado a la institución a través de su club literario, y esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson. El premio solo se había suspendido una vez en 1949, tras la segunda guerra mundial.

La nueva institución, denominada New Academy, entregará el próximo 14 de octubre su propio galardón, siguiendo el mismo cronograma que el del Nobel oficial. "Hemos fundado la New Academy para recordar que la literatura y la cultura, en general, deberían promover la democracia, la transparencia, la empatía y el respeto, sin privilegios, prejuicios de arrogancia o sexismo", explicaron sus miembros al diario británico The Guardian, el pasado julio.

Entre los nominados figuran también Paul Auster, Haruki Murakami y Oz Amos aunque más de la mitad son mujeres. Y ningún escritor en lengua española. El propósito de New Academy es el de buscar escritores que hayan contado la historia de "los seres humanos en el mundo", en contraste con el Nobel, que tiene la intención de honrar al escritor que escribió, en palabras del testamento de Alfred Nobel, "la obra más destacada en una dirección ideal".

La New Academy lanza hoy la votación pública y los cuatro autores más populares se someterán al escrutinio de un jurado dirigido por la editora Ann Pålsson, la profesora de la Universidad de Gotemburgo, Lisbeth Larsson, y la bibliotecaria Gunilla Sandín. El ganador se anunciará en octubre, el mismo mes en que tradicionalmente se concede el Nobel.