El escándalo de abusos sexuales que la Academia del Nobel silenció

El escándalo de abusos sexuales que ha sacudido a la Academia Sueca ha derivado en una cascada de dimisiones, entre ellas, la de Sara Danius, la primera mujer secretaria permanente de la institución. Danius decidió salir a cambio de la renuncia de Katarina Frostenson, esposa del supuesto agresor y quien, al parecer, incurrió en conflictos de interés. La situación es tal que la Academia está paralizada. No hay quorum para trabajar y decidir, por ejemplo, el nuevo Nobel de Literatura.

El prestigio de la institución ha quedado tan seriamente dañado que el rey Carlos XVI Gustavo, garante de la entidad, se ha visto obligado a intervenir para anunciar una reforma de sus estatutos. Se cambiarán las normas que tienen dos siglos para permitir, por ejemplo, dimitir. Algo que hoy no se contempla. Los sillones de miembros en esta institución independiente son vitalicios.

“Se ha revelado que la Academia está fuera de la realidad. Es como un grupo de amigos que se protegen entre sí y que se consideran intocables”, criticaba el pasado jueves Christine Westerlund, de 78 años, en una concentración a las puertas de la institución en el centro histórico de Estocolmo. Como otras cientos de personas, esta profesora jubilada lucía una blusa que se ata con una lazada como las que usa Danius. Una prenda que se ha convertido en símbolo de solidaridad hacia una mujer que, explica Björn Wiman, responsable de Cultura del diario Dagens Nyheter, se ve como la única que ha tratado de resolver lo ocurrido. "Tristemente, la mayoría de la Academia creen que el acoso sexual no es importante", apunta Wiman.

La ministra de Cultura, Alice Bah-Kuhnke, cree que aún es pronto para ver el impacto de lo ocurrido en el prestigio de Suecia. Bah-Kuhnke, ministra además de Democracia, también ha mostrado su solidaridad con Sara Danius, miembro de la Academia desde 2013. “Su dimisión debe verse con perspectiva, ligada a los testimonios de miles de mujeres a raíz del movimiento MeToo. Para mí, es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género continúa cada día”, comenta a EL PAÍS.

La ingeniera Ulrika Wahlberg no perdona que la Academia no investigase los rumores y las alertas de abusos de Jean-Claude Arnault: “Hemos trabajado muy duro para tener una sociedad igualitaria y estos casos son imperdonables. No puede ser que en Suecia, uno de los países mas transparentes del mundo, exista una institución con normas de hace dos siglos”.