La Academia sueca admite que se filtró el nombre de ganadores del Nobel de Literatura

La Academia Sueca, que elige al ganador del Premio Nobel de Literatura, ha reconocido que se filtraron los nombres de algunos de los galardonados antes de tiempo. Envuelta en un enorme escándalo desatado por las denuncias públicas de acoso sexual de varias mujeres contra un artista del entorno de esa institución, ha admitido también que recibió una carta que alertaba sobre los abusos pero que la ignoró. Tras varias semanas de polémica, que no solo han amenazado la estabilidad de la institución sino que han empañado su prestigio, la Academia sueca se ha comprometido este viernes a entregar a las autoridades una auditoría interna que da cuenta de estas irregularidades. Además, ha informado de que reformará sus normas internas, que tienen más de dos siglos y que la han dotado de una opacidad mayúscula.

En un tono críptico y sin mencionar jamás al hombre que está en el centro de las acusaciones, el artista Jean-Claude Arnault, estrechamente vinculado al círculo de académicos —y no solo por su matrimonio con la escritora Katarina Frostenson, miembro desde 1992—, la institución reconoce que se ha producido un "comportamiento inaceptable en forma de intimidad no deseada" en el entorno de la Academia. Sin embargo, afirman que la auditoría señala que ese comportamiento "no era de conocimiento general" en esa entidad; tambien que a día de hoy no es punible como agresión sexual. La Academia no ha hecho público el informe.

Fueron esas acusaciones de acoso sexual, abusos e incluso violaciones de 18 mujeres contra Arnault, publicadas por el diario Dagens Nyheter, las que sacudieron los cimientos de la institución y las que llevaron a su entonces secretaria, Sara Danius, a encargar una investigación interna. Se destaparon entonces más irregularidades relacionadas con Arnault, a quien la prensa sueca por circunstancias legales se refiere como la "personalidad cultural". El dramaturgo y fotógrafo francés ha negado a través de su abogado todos los hechos.

"La investigación muestra que ha habido violaciones de las reglas de confidencialidad sobre los trabajos del Premio Nobel de Literatura", dice la Academia en el comunicado en el que sus integrantes, envueltos en una batalla interna tras lo ocurrido, han tardado en ponerse de acuerdo. No aclara, sin embargo, los nombres filtrados. Tampoco cuántos fueron. Sin embargo, la prensa sueca ha apuntado estos días citando fuentes internas que Arnault desveló quien era el ganador en al menos siete ocasiones: entre ellas J. M. G. Le Clézio en 2008 y Patrick Modiano en 2014.

La nota de la Academia asegura que el informe también ha hallado tambíen conflictos de interés en torno a Fórum, el conocidísimo centro cultural propiedad de Arnault, que recibía financiación de la poderosa institución y que los miembros solían frecuentar tanto que lo denominaban "el club". La auditoría ha detectado que la académica Frostenson es socia de la compañía que recibía esas contribuciones económicas; algo que la Academia ha asegurado que desconocía.

El escándalo ha empañado una institución simbólica para Suecia. Ha provocado la dimisión de cinco de sus miembros, entre ellos Fronstenson y Sara Danius, que ocupaba el puesto de secretaria permanente y quien encargó el informe y que, según distintas fuentes, había tratado de modernizar y dotar de más transparencia a la institución. Tras las salidas y como los sillones de miembros son permanentes no había el quorum suficiente para continuar con los trabajos de la Academia, incluídos decidir el nombre del ganador del Nobel. Todo el caso ha obligado incluso al rey Carlos Gustavo de Suecia —garante de la entidad— a actuar por primera vez desde la fundación de la institución; el monarca anunció el miércoles una reforma de los estatutos de la Academia, que datan de 1786.