Dimite la secretaria que anuncia el Nobel de Literatura en medio del escándalo de abusos sexuales

La secretaria permanente de la Academia Sueca que anuncia el Nobel de Literatura, Sara Danius, ha anunciado este jueves que deja el cargo tras una reunión en la que se discutió la grave crisis interna que atraviesa la institución por un escándalo de supuestos abusos sexuales y filtraciones en una semana decisiva para el premio. La decisión de Danius llega después de la dimisión de tres académicos la semana pasada.

La secretaria permanente, que renuncia además a su asiento en la Academia, no quiso revelar si su salida se había producido después de una votación y aseguró que no se ha discutido el nombre de su sucesor. "No puedo entrar en eso, es confidencial. Es la voluntad de la Academia y la acepto. Me habría gustado seguir, pero hay otras cosas que hacer en la vida", ha dicho Danius al acabar la reunión en la sede de la institución, que duró tres horas, el doble de lo habitual.

La reunión fue la primera celebrada tras la renuncia el pasado viernes de otros tres académicos —Klas Östergren, Kjell Espmark y Peter Englund—, que aludieron de forma indirecta al caso que afecta al dramaturgo francés Jean-Claude Arnault, vinculado a la academia y esposo de una de sus miembros, Katarina Frostenson.

La Academia Sueca se vio salpicada el pasado diciembre por acusaciones contra el marido de una de sus miembros de cometer abusos sexuales y de filtrar el nombre de varios ganadores del prestigioso premio. Fueron dieciocho mujeres quienes destaparon hace meses de forma anónima las supuestas vejaciones y abusos, algunos cometidos en dependencias vinculadas a la Academia. Tres de ellas apuntabaron a que esa persona reveló con anticipación en público en tres ocasiones el ganador del Nobel.

En el ojo del huracán está Katarina Frostenson, académica desde hace 26 años, miembro asociado del Comité Nobel y esposa del dramaturgo y fotógrafo francés Jean-Claude Arnault. Ambos son los promotores de Fórum, un centro cultural vinculado a la Academia Sueca que se convirtió en piedra de escándalo cuando, en noviembre pasado, y con el impulso del movimiento #MeToo, Arnault fue acusado de abusos sexuales por 18 mujeres. A ello se añadió la sospecha de que el origen de la filtración de los galardones concedidos a los franceses J. M. G. Le Clézio en 2008 y a Patrick Modiano en 2014 fue el propio Arnault.