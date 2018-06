Brays Efe: “Nunca he sido nada todavía”

Tiene poco tiempo. Sale pitando de viaje para presentar un evento y aún tiene el traje cogido con alfileres porque no encuentra nada mono de su talla, dice de carrerilla. Y lo suelta, así, con naturalidad absoluta, como quien esgrime una reunión de alto nivel como excusa irrebatible. Brays Fernández, Efe para las redes sociales, cita en un bar cuqui de la plaza de Cascorro, de Madrid, donde aprovecha el tiempo de la entrevista para atizarse un pincho de tortilla entre prisa y prisa. Los camareros le conocen como vecino del barrio, uno de los más castizos y modernos de Madrid, donde comparte piso con colegas. En septiembre cumple los 30.



Paquita Salas es un exitazo. ¿No le da para independizarse?

¿Sabes qué pasa? Que hasta hace poco no me daba. Y ahora, todavía no me lo creo. Tengo mentalidad de posguerra, de guardar el arroz y el hueso de jamón para poder hacer sopa. Como he vivido con tanta precariedad durante tanto tiempo, siempre pienso en ahorrar. Aún no se me ha quitado el susto.

¿No cree en sí mismo?

Mucho, y me gusto, pero también tengo síndrome del impostor, porque no me atrevo a llamarme a mí mismo nada en concreto.

¿Ni siquiera actor?

Ahora sí, desde que me dieron el premio Feroz. Antes me daba corte. Nunca he sido nada todavía. Eso es una cosa muy millenial, muy de mi generación. Te dicen que tienes que hacer doble licenciatura. Y el trabajo es tan precario que con uno no basta. Ya no se puede ser una sola cosa.

Soy una señora de 50 años, como Paquita. Suélteme la brecha generacional a la cara.

Una señora de 50 años es una mujer que ha vivido 50 años. Nos unen muchas cosas. Lo curioso es que los millennials vivimos en el mundo de los baby-boomers. Pero se nos define desde su punto de vista, de hecho. Aún no tenemos identidad propia, ni hemos creado nuestras cosas. Estamos empezando a crear nuestro espacio.

Son ubicuos. ¿Los medios les respetamos o les tememos?

Una mezcla de ambas cosas. Hay algo de respeto, pero también de exhibición. Como algo que ves de lejos. Como, mira, el show de los friquis. Es como cuando las películas sobre mujeres las escribían y dirigían hombres, y la mujer solo era la prota guapa. Como si nos dejárais un escaparatito. Hasta que no tome decisiones un millennial, todo seguirá igual.

¿Y cuánto queda para que nos jubilen a todos a gorrazos?

Se puede compartir el tiempo y el espacio. Pero aquí no nos hemos preocupado ni de renovarnos ni de compartir. Tiene que ver con la Transición. Hemos entendido que el tránsito es quedarse igual. Pero hay sitio para todos.

¿Cómo logra que Paquita sea tan mujer siendo hombre?

Tiene que ver con lo emocional. A pesar de que saben que es mentira, que soy un chico de 29 años interpretando a una señora de 50, rubia de bote, depilada y con una ropa imposible, la gente se la cree, porque lo que te cuenta es verdad, y eso llega.

¿Cómo superó el bulliyng?

Pasándolo. Soy lo que soy a pesar del bullying, pero eso también marca un carácter y una personalidad. No sé si hubiera preferido no pasarlo, probablemente sí, pero soy así por aquello y a pesar de aquello. Un superviviente.

¿Instagram y el resto de redes sociales fomentan las comparaciones odiosas?

Eso no es bueno ni malo en sí mismo. Pero es importante saber que es una ficción. Está genial sacarte fotos para verte guapo, o feo, pero tienes que saber que es ficcion. Y que, más que querer vivirla, lo que invita es a crearla. A expresar algo, no a querer hacer o ser lo que los demás expresan.

Le dejo ir a probarse. ¿Tan difícil es vestir ese cuerpo?

Sí, vestirlo como me apetece, porque siempre hay algo que te cabe, pero es complicado que te quepa algo que te gusta. Me encantaría un traje de Loewe, pero no hay de mi talla. Un drama.

Pídale algo a su amigo Palomo Spain, que es el último grito.

Calla, no me cabía ni el gorro en unas fotos que hice para [la revista de EL PAÍS] Icon. Palomo diseña para la gente que le compra la ropa. Y yo, ya sabes, ahorro. Aún no me lo creo.