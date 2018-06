Chris Pratt, en una imagen de 'Jurassic World: el reino caído'.

JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO Dirección: Juan Antonio Bayona. Intérpretes: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall. Género: aventura. EE.UU, 2018. Duración: 130 minutos.

Es muy corta la filmografía de un director llamado J. A. Bayona, pero su crédito comercial impresiona. Hasta el punto de que el imperio Spielberg haya recurrido a él como conductor del filón dinosauril para que las arcas continúen gordas y felices. Creo que Jurassic World: el reino caído es la quinta criatura que ha parido la saga. No llevo la cuenta, mi memoria se resiste a ello en nombre de la higiene mental. Le ocurre lo mismo con las cansinas guerras galácticas (qué horror la prescindible juventud de Han Solo en medio de una fotografía oscura que agrede a la vista), los superhéroes de cartón (que el diablo se cebe con los vacuos, ruidosos e insoportables Vengadores) e incluso la estratégica inmersión del sabio Spielberg en realidades virtuales, videojuegos y otras cositas modernas y al parecer imprescindibles en la mareante Ready Player One. También constato que en la mayoría de ese cine los planos no duran más de diez segundos. Imagino que en la certeza de que los espectadores desertarían de todo lo que no sea frenético.

Y, como cualquier cinéfilo sensato, me he enamorado desde que era un bebé (o antes) del cine de aventuras. El que mi intransferible sentido del gusto considera bueno. Crecí con maravillosas películas de aventuras firmadas por gente que dominaban todos los géneros, directores como Walsh, Tourneur, Hawks, Fleischer, Lean (sí, Lean, son apasionantes las legendarias aventuras en el río Kwai, las del visionario coronel Lawrence en Arabia o las del trágico doctor Zhivago en la convulsionada Rusia) y tantos otros. Y no puede ser casual que el inmenso Sean Connery protagonice las tres inmarchitables películas de aventuras de los años setenta, o sea, El hombre que pudo reinar, El viento y el león y Robin y Marian. También la admirable Tiburón. Y a partir de ahí mi memoria se torna débil, aunque reconozca los muchos méritos de Indiana Jones y del arranque galáctico. Cuestión de gustos, repito.

Tengo la sensación de que el guion es lo que menos importa en el actual cine de aventuras. Incluyo a Jurassic World: el reino caído. Tampoco es trascendente la personalidad del director. Yo creo que las realizan una lista interminable de ejecutivos. O simplemente, los ordenadores. Y, cómo no, es fundamental el trabajo de los publicistas, merchandising y creadores de videojuegos. El resultado final no me otorga ni frío ni calor. No he seguido las últimas movidas de los lagartos prehistóricos en la isla Nublar. Ahora, como siempre, están en peligro. Debido al inmenso negocio que sus facultades pueden generar, a la voracidad y a la falta de escrúpulos morales que caracteriza al mercado. Pero la exgerente del parque temático y su antiguo novio se empeñaran en proteger su supervivencia. Todo ello acompañado de incesantes rugidos de los velocirraptores (hay dinosauritos y dinosauritas, dinosauriazos feroces y dinosauriazos templados) y de la abusiva música con la que Bayona impregna siempre sus imágenes.

Me ocurre algo lamentable con la casi totalidad de los actores y actrices jóvenes y es que no los recuerdo de una película a otra. Tampoco me sugieren nada especial. Ni percibo su presunto magnetismo. Y como tantos espectadores, siempre me ha parecido fundamental el imán y la credibilidad de los intérpretes. Solo me distraigo un poco cuando aparecen brevemente actores de toda la vida, como los siempre modélicos James Cromwell y Toby Jones. Pero el consuelo es mínimo.